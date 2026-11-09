Corvos podem reconhecer você: a inteligência dessas aves abre uma possibilidade curiosa de vínculo com humanos, e quatro etapas ajudam a iniciar essa aproximação

Lara Santana é jornalista formada pela UniCarioca em 2022, com passagens por veículos como EM OFF e O Dia. Atualmente, produz reportagens sobre diferentes editorias, sempre com abordagem versátil, que alia apuração jornalística e linguagem acessível.

Ao pensar em aves domésticas, as pessoas costumam cogitar papagaios ou canários, sem considerar os corvos. Pesquisas apontam que a espécie demonstra curiosidade e capacidade intelectual notável. Um estudo publicado em 2020 indicou a presença de uma forma básica de consciência nesses animais.

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Os corvos reconhecem fisionomias de pessoas queridas ou indesejadas, empregam ferramentas e alguns chegam a reproduzir falas humanas. Na Alemanha, a produtora de conteúdo Alexandra divulgou no YouTube quatro orientações práticas para estabelecer amizade com as aves da vizinhança recorrendo apenas a "um pouco de comida e paciência".

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Anos atrás, ela firmou laços com um corvo chamado Krari. Atualmente, o pássaro e outros companheiros frequentam a casa com regularidade, levam seus filhotes e integram a rotina da família para buscar alimento, brincar ou simplesmente relaxar.

Quatro passos para a aproximação

1. Localize um par de corvos: essas aves habitam com frequência áreas populosas. O ponto de partida consiste em encontrar uma dupla com território demarcado vista constantemente, construindo uma convivência diária para mútua adaptação.

2. Ofereça alimento: a dieta dos corvos inclui carnes, insetos, minhocas, nozes e vegetais. Ficam proibidos chocolates, pães e alimentos preparados com sal ou especiarias. Servir a refeição no mesmo ponto e horário define um hábito que incentiva visitas frequentes.

3. Monitore os sinais da ave: durante a interação, confira se o pássaro demonstra ansiedade ou prontidão para voar. Mantenha um olhar indireto e receptivo para evitar sustos, permaneça sentado em silêncio e dispense movimentos rápidos.

4. Espere a iniciativa do animal: a convivência demanda paciência devido à timidez inicial. O corvo grava rostos e atitudes atenciosas, demandando apenas tempo suficiente para observar e consolidar a confiança.

No encerramento das orientações, Alexandra ressalta que essas aves pertencem aos céus abertos e não devem viver presas em gaiolas.

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A criadora afirma que os animais são leais e trouxeram grande alegria à sua rotina, ressaltando o dever de garantir a liberdade das aves, que não pertencem a residências nem a outras formas de cativeiro.