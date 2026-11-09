O que o DNA dos cães de Chernobyl revela? Estudo com 63 animais encontra diferenças em regiões ligadas a duas funções essenciais para o organismo sobreviver

Lara Santana é jornalista formada pela UniCarioca em 2022, com passagens por veículos como EM OFF e O Dia. Atualmente, produz reportagens sobre diferentes editorias, sempre com abordagem versátil, que alia apuração jornalística e linguagem acessível.

Cães que vivem junto à usina nuclear de Chernobil, na Ucrânia, apresentam alterações no DNA ligadas à seleção natural. Após mais de 30 gerações na zona de exclusão de 2.600 quilômetros quadrados, estabelecida após o acidente de 26 de abril de 1986, centenas de animais sobreviveram às ordens de sacrifício dadas aos liquidadores e deixaram descendentes no local.

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Um estudo publicado na revista científica "Genes" analisou o genoma de 63 cães: trinta e três da usina e trinta da cidade de Chernobil, situada a 16 quilômetros. A investigação identificou alterações em mais de 100 regiões do DNA, em trechos próximos a genes vinculados a:

Diferenças genéticas e seleção natural

A diferenciação foi detectada em 2023, quando pesquisadores constataram que os cães urbanos compartilhavam material genético com cães da Rússia e da Polônia. O grupo da usina apresentava variações em áreas de reparo do DNA, segundo a Universidade Estadual da Carolina do Norte.

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Um trabalho de 2024 descartou a hipótese de mutações causadas por radiação ao não encontrar acúmulo superior na usina. Os cientistas avaliaram então a deriva genética e a seleção natural. Embora a população da usina tenha caído entre 35 e 40 gerações atrás, os dados não indicaram a perda de diversidade esperada na deriva genética.

O time científico comparou ambos os grupos com cães das ilhas Galápagos. Os animais da cidade mostraram mais semelhanças com os cães insulares do que com os espécimes da usina. Megan Dillon, primeira autora do estudo, afirmou ao veículo alemão "Deutsche Welle" que os dados exibem assinaturas genômicas que sugerem seleção.

Fatores ambientais e investigações adicionais

A detecção de seleção não comprova adaptação à radiação. O geneticista Matthew Breen, coautor do artigo, indicou que sobreviventes da exposição inicial talvez já possuíssem variantes vantajosas, repassadas aos descendentes sem o surgimento de novas mutações.

Jim Smith, pesquisador da Universidade de Portsmouth externo à pesquisa, declarou à revista "Popular Mechanics" que as populações possuem origens distintas. O especialista apontou disparidades na alimentação, doenças e contato com outros poluentes, ressaltando que inexistem provas de laboratório sobre o impacto da radiação na seleção natural.

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O coautor Timothy Mousseau estuda a questão das mutações ao comparar cães das ilhas Marshall e do antigo campo soviético de Semipalatinsk, palco de mais de 450 testes nucleares, com resultados aguardados em um ou dois anos.