Ninho de tartaruga marinha aparece em Ventura e chama atenção por um detalhe: é apenas o terceiro registro confirmado em toda a costa oeste dos Estados Unidos

Uma terceira tartaruga-oliva depositou ovos no sul da Califórnia, desta vez na praia estadual San Buenaventura, em Ventura. O evento raro aconteceu em um domingo e representa o terceiro ninho natural de tartaruga-marinha registrado em toda a costa oeste dos Estados Unidos.

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Uma onda de calor marinho extremo e a atuação de um forte El Niño elevaram as temperaturas do oceano. Essas condições térmicas aproximaram as águas da região daquelas observadas nas áreas habituais de reprodução da espécie.

Proteção no local e monitoramento

A moradora Julie Scorsatto Weyers localizou o ninho durante uma caminhada na terça-feira. Autoridades isolaram a área onde estão os ovos, entre a linha da costa e o calçadão de madeira.

Um pedestre avisou o State Parks no domingo. A entidade estadual acionou o U.S. Fish and Wildlife Service, órgão responsável por tartarugas-marinhas em terra. Scorsatto Weyers, moradora do município há 30 anos, declarou: “não posso acreditar que eles estão lá. Eu simplesmente não consigo acreditar”. Ela também afirmou desejar que os filhotes fiquem em segurança.

Não há planos no momento para transferir a ninhada de Ventura, informou um porta-voz da agência federal. Em comunicado, o órgão destacou priorizar medidas conservacionistas minimamente invasivas, monitorando o espaço durante o período de incubação de 45 a 60 dias e orientando o público a manter distância.

Histórico recente na Califórnia

O primeiro ninho no litoral californiano surgiu em 16 de setembro, perto da comunidade de Surfside, em Seal Beach. Três dias depois, outro animal depositou ovos oito milhas ao sul, na areia de Huntington Beach.

Biólogos federais transferiram essas duas primeiras ninhadas em 25 de setembro para o Aquarium of the Pacific, em Long Beach. A decisão ocorreu devido à previsão de marés altas que destruiriam os pontos de desova. Cientistas confirmaram que o alagamento nos condados de Los Angeles e Orange foi influenciado pela onda Kelvin, fenômeno global impulsionado pelo El Niño. Os ovos transferidos estão perto de concluir o ciclo de incubação e podem eclodir a qualquer momento.

Embora conste como ameaçada sob o Endangered Species Act, a tartaruga-oliva é uma das mais abundantes. O animal de formato pequeno e carapaça em forma de coração habita áreas tropicais dos oceanos Pacífico, Índico e Atlântico, com populações reprodutivas no México, Nicarágua, Costa Rica e Panamá.

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Antes de setembro, o ninho mais ao norte ficava a aproximadamente 700 milhas ao sul de Orange County, no estado mexicano de Baja California Sur. O ninho de Ventura assumiu essa marca.