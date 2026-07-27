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Baleias e aves em perigo por onda de calor marinho nos EUA

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Romain FONSEGRIVES
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Romain FONSEGRIVES
Repórter
27/07/2026 10:10

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A bordo de uma embarcação em frente à costa da Califórnia, Sara Lesser observa dezenas de golfinhos brincando: uma raridade em meio à atual onda de calor marinho, segundo esta guia do aquário de Long Beach. 

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Durante os passeios diários, "o número de baleias e de golfinhos que observamos é menor do que veríamos em um ano normal", afirma à AFP. 

O aquecimento da superfície do oceano faz com que as anchovas e sardinhas de que esses mamíferos se alimentam migrem para águas mais frias, mais profundas ou mais ao norte. 

Aos 39 anos, Lesser conscientiza os turistas de as espécies "seguem a comida" e que a dificuldade para avistar cetáceos não é mais do que um prenúncio de mudanças drásticas no ecossistema marinho. 

A temperatura na superfície ao longo da costa da Califórnia está atualmente de 3 a 4 °C acima do normal, segundo a Administração Nacional Oceânica e Atmosférica dos Estados Unidos (NOAA). 

Essa onda de calor é preocupante porque coincide com o retorno do fenômeno El Niño, que aquece as águas do Pacífico equatorial e desregula periodicamente o clima do planeta.

- Mamíferos marinhos em risco -

"É muito provável que este episódio de El Niño seja mais poderoso que o de 2015-2016", diz Andrew Leising, especialista em fenômenos climáticos da NOAA, lembrando que, naquela época, outra onda de calor oceânico sem precedentes traumatizou a Califórnia. 

O oceano ficou tão quente que milhares de aves morreram por não conseguir pescar na superfície. Leões-marinhos e baleias desnutridos apareceram encalhados nas praias. 

Nos últimos meses, dezenas de pelicanos e corvos-marinhos foram encontrados mortos perto de San Diego. 

Leising antecipa que outra espécie começará a sofrer com o calor do oceano: os emblemáticos leões-marinhos da Califórnia. Quando as temperaturas sobem, as fêmeas "abandonam suas crias porque vão para outros lugares em busca de alimento", explica. 

O calor também favorece a proliferação de algas tóxicas que contaminam as anchovas e sardinhas que elas ingerem.

- Tubarões perto costa -

Na Baía de Monterey, ao sul de San Francisco, há tantas algas tóxicas que duas baleias-jubarte foram encontradas mortas na beira do mar no início de junho. 

A temperatura mais alta do mar também leva os tubarões a se aproximarem da costa. Nesta segunda-feira, um morador de Malibu publicou um vídeo de um tubarão-branco nadando a poucos metros de algumas crianças. 

Na primavera, a entrada na água em Huntington Beach foi proibida três vezes por causa de exemplares considerados agressivos. 

Todos esses desequilíbrios podem ser cada vez menos excepcionais. A Califórnia sofre ondas de calor marinho todos os anos desde 2019.

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rfo/sia/cjc/mvl/nn/jc/yr

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