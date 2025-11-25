Por que o canto das cigarras aumenta tanto no calor e deixa o ambiente diferente

As cigarras são insetos de ciclo de vida fascinante, que passam anos no subsolo e emergem em massa com cantos intensos, especialmente nos meses quentes, despertando a curiosidade sobre o papel do calor nesse fenômeno.

O calor realmente influencia o canto das cigarras

O calor tem impacto direto na atividade das cigarras porque elas são ectotérmicas, ou seja, dependem da temperatura ambiente para regular seu metabolismo. Nos dias mais quentes, as cigarras ficam mais energéticas, tornando seu canto mais frequente e alto.

Esse aumento de atividade facilita a busca de parceiros, já que mais energia resulta em um canto mais intenso durante o período reprodutivo.

Sons da natureza ficam mais intensos no calor e chamam atenção – Créditos: depositphotos.com / mankukuku

Por que as cigarras cantam tanto no verão

O principal motivo do canto das cigarras é a reprodução. Os machos emitem sons característicos para atrair as fêmeas, utilizando estruturas chamadas timbais localizadas no abdômen.

Com a contração e relaxamento desses músculos, criam sequências de cliques que se transformam em um canto alto e contínuo que domina o ambiente.

O que pode aumentar ou diminuir a intensidade do canto das cigarras

Além da temperatura, a intensidade do canto pode ser afetada por outros elementos do ambiente. Entre eles, destacam-se fatores como a umidade, ruídos urbanos e densidade populacional.

A seguir, veja alguns fatores que influenciam no volume e frequência do canto das cigarras:

Ambientes mais silenciosos estimulam cantos mais altos para melhor comunicação .

. Maior densidade de machos aumenta a competição sonora.

sonora. Mudanças na umidade podem interferir na propagação do som.

Esse vídeo do AgroMais explica por que o canto das cigarras fica tão mais intenso:

Como as mudanças climáticas afetam o comportamento das cigarras

As cigarras têm ciclo de vida sincronizado com o ambiente e são sensíveis a variações de clima. Mudanças de temperatura e de padrões de chuva podem alterar o período de emergência e o comportamento de canto.

Tais alterações ambientais podem afetar drasticamente o sucesso reprodutivo das cigarras e o equilíbrio ecológico local.

Curiosidades sobre o ciclo de vida das cigarras

O ciclo de vida das cigarras apresenta características únicas que surpreendem muitos observadores da natureza. Confira alguns fatos marcantes sobre esses insetos:

As cigarras vivem a maior parte da vida como ninfas subterrâneas, alimentando-se das raízes das plantas.

subterrâneas, alimentando-se das raízes das plantas. Espécies podem permanecer até 17 anos no subsolo antes de alcançar a fase adulta.

no subsolo antes de alcançar a fase adulta. Uma vez adultas, vivem poucas semanas, geralmente menos de um mês .

. O canto das cigarras pode chegar a 100 decibéis, semelhante ao ruído de uma motocicleta.

Assim, observar o canto das cigarras nos dias quentes revela como o comportamento animal é moldado pelo ambiente, destacando a importância de compreender e preservar as interações ecológicas e seus habitats naturais.