5 descobertas científicas recentes que vão te deixar de queixo caído

Foi descoberto o maior lago termal subterrâneo de que se tem conhecimento, na Albânia. Embora os pesquisadores tenham encontrado o Neuron em 2021, não havia instrumentos suficientes para medir o lago, até o início deste ano, quando foi comprovado, por meio de um sensor lidar - tecnologia a laser para medir distâncias - que ele possui 8.335 metros cúbicos de água.

A ciência está constantemente desvendando mistérios que parecem ter saído de um filme de ficção, do funcionamento do nosso corpo aos confins do universo.

Conheça abaixo outras cinco descobertas recentes que mostram o poder da curiosidade humana e o que elas podem significar para nosso futuro.

A descoberta de um lago gigantesco, aquecido e oculto dentro num abismo rodeado por cavernas inexploradas pode parecer uma trama de filme, mas a história é real. Para estudar o lago, eles usaram uma tecnologia chamada "Scanner LIDAR", que emprega lasers para medir distâncias e criar mapas em 3D. Após coletarem os dados, a equipe calculou que o lago contém 8.335 metros cúbicos de água, o que equivale a cerca de 3,5 piscinas olímpicas! O lago foi descoberto em 2021, mas, na época, os pesquisadores não tinham os equipamentos necessários para medir suas dimensões com precisão. "Durante a nossa exploração inicial, criamos um mapa básico utilizando o nosso equipamento e imediatamente percebemos que havíamos descoberto algo extraordinário", relatou o fotógrafo e membro da expedição Richard Bouda. Somente em 2024, com apoio da Fundação Neuron, foi possível fazer a medição completa, e por isso o lago recebeu o nome da instituição. Inicialmente, a equipe tentou medir o local com um medidor a laser comum, mas não deu certo porque a distância era maior do que o limite de 100 metros que o aparelho alcançava. Em seguida, com o uso de drones e da tecnologia LIDAR, eles conseguiram mapear toda a área ao redor do lago. A descoberta aconteceu quando os pesquisadores notaram uma coluna de vapor saindo de uma cadeia de montanhas. "É algo que pode ter um impacto enorme na compreensão dos ecossistemas subterrâneos e dos processos geológicos", destacou Marek Audy, especialista em espeleologia (ciência que estuda cavidades como cavernas e grutas). Em entrevista ao National Geographic CZ, Audy afirmou que o grupo quer voltar ao local futuramente para descobrir ainda mais. "Queremos observar outras partes da caverna, aprender mais sobre a geologia e a biologia desta área", disse. A divisa entre a Albânia e a Grécia é uma área marcada por conflitos políticos que já duram mais de cem anos, o que limita bastante o trabalho de cientistas e exploradores em geral. A fronteira tem aproximadamente 282 km de extensão e atravessa várias regiões montanhosas e vales, sendo um ponto de conexão entre os Bálcãs e o Mediterrâneo. A região tem uma longa história de disputas. Durante a Guerra dos Bálcãs (1912-1913) e a Primeira Guerra Mundial, houve mudanças territoriais e disputas entre os dois países. Na Segunda Guerra Mundial, a Albânia, ocupada pela Itália, foi usada como base para a invasão da Grécia em 1940, resultando na Guerra Greco-Italiana. Desde a década de 1990, após a queda do comunismo na Albânia, muitos albaneses migraram para a Grécia em busca de oportunidades. Atualmente, a Grécia é um dos principais parceiros econômicos da Albânia, e ambos os países são membros da OTAN, colaborando em diversas áreas.

Inteligência artificial que traduz línguas perdidas

Pesquisadores desenvolveram um sistema de inteligência artificial capaz de decifrar textos antigos que ninguém conseguia ler. A tecnologia já ajudou a traduzir partes de escritas cuneiformes – ou seja, com símbolos – que puderam ser traduzidas para o inglês.

Essa ferramenta abre uma nova janela para civilizações desaparecidas, permitindo entender melhor sua história e cultura.

Um oceano líquido na 'Estrela da Morte' de Saturno

Mimas, uma das luas de Saturno apelidada de “Estrela da Morte” por sua semelhança com a estação espacial de “Star Wars”, surpreendeu os astrônomos.

Dados da sonda Cassini, analisados recentemente, indicam a existência de um oceano de água líquida sob sua crosta de gelo. A descoberta transforma Mimas em um alvo promissor na busca por vida fora da Terra.

Superenzima que devora plástico em tempo recorde

Uma superenzima criada em laboratório consegue decompor plásticos do tipo PET, usados em garrafas de bebidas, que podem levar séculos para se degradar na natureza, em apenas 24 horas.

O processo é até seis vezes mais rápido que o de outras enzimas e funciona em temperatura ambiente, o que pode revolucionar a reciclagem e ajudar a combater a poluição plástica em escala global.

Pele eletrônica que devolve o sentido do tato

Cientistas criaram uma pele eletrônica fina e flexível que imita a pele humana. Quando aplicada em próteses, ela permite que o usuário sinta pressão, temperatura e até a textura dos objetos.

A tecnologia visa proporcionar uma experiência sensorial muito mais rica e natural para pessoas com membros amputados, melhorando sua interação com o mundo.

O mapa completo do cérebro de um inseto

Pela primeira vez, um cérebro inteiro foi mapeado em nível celular. Pesquisadores detalharam todas as 3.016 neurônios e as 548 mil conexões no cérebro de uma larva de mosca-das-frutas.



Embora seja um cérebro simples, esse mapa é um passo fundamental para entender como pensamentos, comportamentos e memórias são formados.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

*Estagiária sob supervisão do subeditor Thiago Prata