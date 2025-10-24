5 descobertas científicas recentes que vão te deixar de queixo caído
O mundo da ciência não para, e novas maravilhas são reveladas a todo momento; veja uma lista com achados incríveis
Foi descoberto o maior lago termal subterrâneo de que se tem conhecimento, na Albânia. Embora os pesquisadores tenham encontrado o Neuron em 2021, não havia instrumentos suficientes para medir o lago, até o início deste ano, quando foi comprovado, por meio de um sensor lidar - tecnologia a laser para medir distâncias - que ele possui 8.335 metros cúbicos de água.
A ciência está constantemente desvendando mistérios que parecem ter saído de um filme de ficção, do funcionamento do nosso corpo aos confins do universo.
Conheça abaixo outras cinco descobertas recentes que mostram o poder da curiosidade humana e o que elas podem significar para nosso futuro.
Inteligência artificial que traduz línguas perdidas
Pesquisadores desenvolveram um sistema de inteligência artificial capaz de decifrar textos antigos que ninguém conseguia ler. A tecnologia já ajudou a traduzir partes de escritas cuneiformes – ou seja, com símbolos – que puderam ser traduzidas para o inglês.
Essa ferramenta abre uma nova janela para civilizações desaparecidas, permitindo entender melhor sua história e cultura.
Um oceano líquido na 'Estrela da Morte' de Saturno
Mimas, uma das luas de Saturno apelidada de “Estrela da Morte” por sua semelhança com a estação espacial de “Star Wars”, surpreendeu os astrônomos.
Dados da sonda Cassini, analisados recentemente, indicam a existência de um oceano de água líquida sob sua crosta de gelo. A descoberta transforma Mimas em um alvo promissor na busca por vida fora da Terra.
Superenzima que devora plástico em tempo recorde
Uma superenzima criada em laboratório consegue decompor plásticos do tipo PET, usados em garrafas de bebidas, que podem levar séculos para se degradar na natureza, em apenas 24 horas.
O processo é até seis vezes mais rápido que o de outras enzimas e funciona em temperatura ambiente, o que pode revolucionar a reciclagem e ajudar a combater a poluição plástica em escala global.
Pele eletrônica que devolve o sentido do tato
Cientistas criaram uma pele eletrônica fina e flexível que imita a pele humana. Quando aplicada em próteses, ela permite que o usuário sinta pressão, temperatura e até a textura dos objetos.
A tecnologia visa proporcionar uma experiência sensorial muito mais rica e natural para pessoas com membros amputados, melhorando sua interação com o mundo.
O mapa completo do cérebro de um inseto
Pela primeira vez, um cérebro inteiro foi mapeado em nível celular. Pesquisadores detalharam todas as 3.016 neurônios e as 548 mil conexões no cérebro de uma larva de mosca-das-frutas.
Embora seja um cérebro simples, esse mapa é um passo fundamental para entender como pensamentos, comportamentos e memórias são formados.
Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.
*Estagiária sob supervisão do subeditor Thiago Prata