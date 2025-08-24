SpaceX pretende lançar neste domingo o Starship, foguete projetado para ir à Lua e a Marte

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A SpaceX se prepara para fazer o décimo voo de teste do Starship, veículo projetado para levar humanos à Lua e a Marte. A janela de lançamento abre neste domingo (24) às 20h30 e se estende até as 21h30, no horário de Brasília.

O megafoguete será lançado da Starbase, a base de lançamento da empresa de Elon Musk no Texas, nos Estados Unidos. O voo tenta pôr fim a uma sequência de três testes que terminaram em falhas, com dois deles espalhando destroços no céu e causando o desvio de voos.

A SpaceX afirmou ter feito mudanças no veículo com base em investigações dos dois últimos episódios com falhas envolvendo o megafoguete, que tem 123 metros e é formado por dois estágios, o primeiro (o propulsor Super Heavy) e o segundo (a nave espacial Starship) - o veículo completo também é chamado de Starship.

Na mais recente falha, em junho, o segundo estágio do veículo explodiu durante um teste estático dos motores em uma plataforma de teste da Starbase. A causa mais provável, de acordo com a empresa, foi um dano não identificado em um recipiente de nitrogênio gasoso. Para que esse problema não torne a se repetir, a SpaceX disse que esses recipientes vão operar com pressão reduzida nos próximos voo e serão submetidos a mais inspeções.

A falha anterior se deu no nono voo, no fim de maio. O teste marcou a primeira reutilização do propulsor Super Heavy (o primeiro estágio). Essa parte do veículo falhou quando se preparava para sua descida no mar e acabou mergulhando na água. Segundo a SpaceX, a falha resultou de uma sobrecarga no tubo de transferência de combustível, o que levou à mistura de metano e oxigênio líquido.

Naquela ocasião, a nave espacial Starship (o segundo estágio) perdeu o controle de atitude, cerca de meia hora depois do lançamento, e ficou girando de forma descontrolada. O controle da missão não conseguiu manter contato com a nave, que desceu de forma descontrolada no oceano. A SpaceX atribuiu essa falha a um problema no difusor de pressurização do tanque principal de combustível, que foi redesenhado para os próximos voos.

Para o teste deste domingo, a expectativa da SpaceX é fazer um voo de aproximadamente uma hora de duração, com uma série de testes, entre os quais o lançamento de oito imitações da próxima geração de satélites Starlink, serviço de internet de banda larga e também pertencente a Musk. Tanto o primeiro estágio quanto o segundo devem descer no mar.

Se bem-sucedido, esse teste encerrará a série de falhas recentes do mefagoguete, do qual a Nasa depende para voltar a colocar humanos na superfície da Lua. A missão Artemis 3, que pretende fazer o primeiro pouso lunar tripulado do século 21, está prevista para maio de 2027.

No entanto, antes disso, o megafoguete pode ser lançado para Marte com um robô humanoide Optimus, da Tesla, a bordo. Musk afirmou que isso deve ocorrer até o fim de 2026. Caso esse plano dê certo, o dono da SpaceX disse que o Starship pode começar a levar humanos ao planeta vermelho em 2029.