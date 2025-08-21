SpaceX vai levar drone militar dos EUA em oitava missão

Um foguete Falcon 9 da empresa SpaceX irá ao espaço na noite de quinta-feira (21) levando como carga útil o drone militar X-37B em sua oitava missão.

De acordo com a empresa, propriedade do bilionário Elon Musk, o lançamento do foguete está previsto para as 23h50 locais (01h50 da sexta-feira no horário de Brasília) desde Cabo Canaveral, na Flórida. Uma janela adicional de lançamento estará disponível no mesmo horário na sexta-feira.

A Força Espacial dos Estados Unidos afirmou que a missão do drone inclui "uma ampla gama de testes e objetivos de experimentação".

"Estas demonstrações operacionais e experimentos incluem tecnologias de próxima geração, como comunicações a laser e o sensor inercial quântico mais avançado já testado no espaço", segundo um comunicado dessa seção militar no mês passado.

"A missão 8 contribuirá para melhorar a resiliência, eficiência e segurança das arquiteturas de comunicação baseadas no espaço", acrescentou.

Com um tamanho semelhante ao de um pequeno ônibus, o drone espacial X-37B parece uma versão reduzida dos ônibus espaciais que foram aposentados em 2011. Em missões anteriores, o X-37B realizou testes para a agência espacial americana Nasa.

Em operação desde 2010 e alimentado por painéis solares, o drone X-37B foi projetado pela United Launch Alliance, uma subsidiária da Boeing. O artefato tem nove metros de comprimento e cerca de 4,5 metros de envergadura.

