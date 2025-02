Peixe "diabo negro" é visto pela primeira vez na superfície à luz do dia

Imagens inéditas divulgadas pela ONG espanhola Condrik Tenerife, mostram um peixe "diabo negro" (Melanocetus johnsonii) a cerca dois quilômetros da costa de Tenerife, na Espanha, à luz do dia. De acordo com a ONG, esta é a primeira vez que essa espécie é registrada viva à luz do dia e na superfície.

Até o momento, os registros deste peixe abissal haviam sido limitados a larvas, exemplares adultos mortos ou imagens capturadas com submarinos. A ONG ainda diz que "a razão de sua presença em águas tão rasas é incerta. Pode ser devido a uma doença, uma corrente de ar ascendente, fuga de um predador, etc".

O vídeo, publicado nesta semana nas redes sociais da Condrik Tenerife, foi registrado em 26 de janeiro pelo fotógrafo de fauna marinha David Jara juntamente com os biólogos marinhos Laia Valor, Marc Martín e Antonio Sabuco. À época eles retornavam ao porto depois de uma jornada de pesquisas sobre tubarões.

Ao jornal espanhol El Mundo, Laia relatou como avistaram a criatura marítima. "Vimos algo estranho na água, parecia um objeto negro. Quando nos aproximamos, percebemos que era o diabo negro", conta a bióloga.

O peixe "diabo negro" vive no fundo do mar entre 200 e 2.000 m de profundidade. Segundo a ONG, a espécie habita mares tropicais e subtropicais de todo o mundo, tendo sido avistada pela primeira vez nas costas da Madeira.