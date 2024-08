Futuras mamães e futuros papais buscam sempre a melhor opção de nome para batizar seus filhos. Mas existe alguma forma de elencar quais são as melhores alternativas: um estudo da Universidade de Birmingham, no Reino Unido, listou possibilidades, com base na percepção social, linguagem sensorial, fonética e simbolismo.

No caso dos meninos, o primeiro lugar seria "Matthew", ou Mateus, em português. A lista também inclui Julian (Júlio), William (Guilherme), Isaiah (Isaías), Leo, Levi, Joseph (José), Theo (Teodoro), Isaac (Isaque) e Samuel.





Já no caso das meninas, os pesquisadores afirmam que o nome mais bonito é Violeta, por gerar entusiasmo, ideias positivas e boas sensações. Outras indicações são Rosa, Hannah, Zoe e Sofia.











Outra dica importante na hora de escolher o nome do filho é tentar uma harmonia entre nomes e sobrenomes, para criar boa sonoridade. É o caso, por exemplo, de quem tem um nome que termina com S (como Carlos) e um sobrenome que começa com a mesma letra (como Santos).





Por fim, a pesquisa mostrou que, após eventos como furacões, os nomes dos fenômenos naturais podem inspirar pais e mães a batizar seus bebês. Mas isso não tem a ver com relacionar um filho com um desastre natural. Na verdade, o que acontece é que são nomes mencionados repetidas vezes na mídia. Isso acontece porque tendemos a escolher nomes com sonoridades mais familiares para nós.