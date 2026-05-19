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PL de transporte suplementar em Sabará segue para sanção do prefeito

Projeto foi aprovado em segundo turno pela Câmara Municipal

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Redação
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19/05/2026 19:24 - atualizado em 19/05/2026 19:35

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Novidade foi divulgada pelo próprio prefeito Sargento Rodolfo
Novidade foi divulgada pelo próprio prefeito Sargento Rodolfo crédito: Freepik/Divulgação + Instagram/Reprodução

A Câmara Municipal de Sabará aprovou, em segundo turno, o projeto de lei que cria o transporte suplementar na cidade. O anúncio foi feito pelo prefeito Sargento Rodolfo, nessa segunda-feira (18), em vídeo divulgado nas redes sociais.

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Segundo o chefe do Executivo, a proposta pretende ampliar o atendimento do transporte público na cidade com a circulação de vans e minivans. 

Agora, o texto segue para sanção da prefeitura. Após a assinatura do prefeito, a medida passa a valer oficialmente como lei.

Ainda de acordo com Rodolfo, a administração municipal irá divulgar, nos próximos dias, detalhes sobre o funcionamento do novo modelo de transporte, incluindo regras e etapas de implementação.

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“Assim que for sancionada, ela já automaticamente vira lei e aí nós vamos passar para vocês todos os passos, como vai funcionar, como é que vai ser”, disse.

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