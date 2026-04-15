Assine
overlay
Início Sabará
GERAIS

Sabará terá ambulatório pediátrico, maternidade e serviço de hemodiálise

O objetivo é proporcionar maior conforto e qualidade de vida para a população de Sabará

Publicidade
Carregando...
RE
Redação
RE
Redação
Repórter
15/04/2026 18:13

compartilhe

SIGA
×
Ordem de serviço para o início das obras foi assinada, nessa terça (14), pelo prefeito Sargento Rodolfo
Ordem de serviço para o início das obras foi assinada, nessa terça (14), pelo prefeito Sargento Rodolfo crédito: Instagram/Reprodução

O prefeito de Sabará, Sargento Rodolfo, assinou, nessa terça-feira (14), a ordem de serviço para o início das obras do ambulatório pediátrico e para a conclusão da maternidade do município. Segundo o chefe do Executivo, as obras fazem parte de um conjunto de inciativas previstas para fortalecer a saúde pública da cidade. 

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

A proposta é melhorar o atendimento, especialmente nas áreas materno infantil e de especialidades. Com a maternidade concluída, a expectativa é que gestantes possam dar à luz na própria cidade, reduzindo a necessidade de deslocamento para outros municípios.

Além disso, o município também deve passar a contar com serviço de hemodiálise. Atualmente, pacientes precisam se deslocar até Belo Horizonte para realizar o tratamento. A implantação do serviço deve trazer mais conforto e qualidade de vida para quem depende do atendimento contínuo.

Durante o anúncio, o prefeito destacou os avanços na área da saúde ao longo do último ano e afirmou que os investimentos fazem parte de um planejamento para reorganizar a rede de atendimento. “Esse serviço vai trazer mais qualidade de vida para a nossa população, vai organizar melhor a rede de cuidado pediátrico e permitir melhor acesso”, disse.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Ainda segundo a administração municipal, há a proposta de que a maternidade receba o nome de Dona Helena, mãe do prefeito, como forma de homenagem.

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay