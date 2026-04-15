Sabará terá ambulatório pediátrico, maternidade e serviço de hemodiálise

O prefeito de Sabará, Sargento Rodolfo, assinou, nessa terça-feira (14), a ordem de serviço para o início das obras do ambulatório pediátrico e para a conclusão da maternidade do município. Segundo o chefe do Executivo, as obras fazem parte de um conjunto de inciativas previstas para fortalecer a saúde pública da cidade.

A proposta é melhorar o atendimento, especialmente nas áreas materno infantil e de especialidades. Com a maternidade concluída, a expectativa é que gestantes possam dar à luz na própria cidade, reduzindo a necessidade de deslocamento para outros municípios.

Além disso, o município também deve passar a contar com serviço de hemodiálise. Atualmente, pacientes precisam se deslocar até Belo Horizonte para realizar o tratamento. A implantação do serviço deve trazer mais conforto e qualidade de vida para quem depende do atendimento contínuo.

Durante o anúncio, o prefeito destacou os avanços na área da saúde ao longo do último ano e afirmou que os investimentos fazem parte de um planejamento para reorganizar a rede de atendimento. “Esse serviço vai trazer mais qualidade de vida para a nossa população, vai organizar melhor a rede de cuidado pediátrico e permitir melhor acesso”, disse.

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Ainda segundo a administração municipal, há a proposta de que a maternidade receba o nome de Dona Helena, mãe do prefeito, como forma de homenagem.