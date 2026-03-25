Sabará pode ganhar serviço de hemodiálise após anos de espera, diz prefeito

Moradores de Sabará podem, em breve, contar com atendimento de hemodiálise no próprio município. A instalação do serviço está em fase de encaminhamento, segundo anúncio feito pelo prefeito Sargento Rodolfo e pelo governado de Minas Gerais, Matheus Simões, nessa terça-feira (24).

Segundo o chefe do Executivo municipal iniciativa busca atender uma demanda antiga da população, que atualmente precisa se deslocar até Belo Horizonte para realizar o tratamento.

A proposta foi articulada por lideranças locais, incluindo o prefeito Rodolfo Araújo e vereadores do município, que levaram a demanda ao governo estadual.

De acordo com o governador de Minas Gerais, o Estado já trabalha na formalização de um convênio para viabilizar a implantação do serviço na cidade.

"Isso significa mais dignidade, mais conforto e muito mais qualidade de vida para os usuários que precisam desse tratamento, sem a necessidade de grandes deslocamentos", destacou Rodolfo.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Ainda não há previsão oficial para o início do atendimento.