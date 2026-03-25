Assine
overlay
Início Sabará
GERAIS

Sabará pode ganhar serviço de hemodiálise após anos de espera, diz prefeito

Iniciativa busca dar mais conforto aos pacientes que precisam se deslocar até Belo Horizonte para receber o tratamento

Publicidade
Carregando...
RE
Redação
RE
Redação
Repórter
25/03/2026 16:35

compartilhe

SIGA
x
Anúncio foi feito pelo prefeito Sargento Rodolfo e pelo governador de Minas Gerais, Matheus Simões
Anúncio foi feito pelo prefeito Sargento Rodolfo e pelo governador de Minas Gerais, Matheus Simões crédito: Instagram/Reprodução

Moradores de Sabará podem, em breve, contar com atendimento de hemodiálise no próprio município. A instalação do serviço está em fase de encaminhamento, segundo anúncio feito pelo prefeito Sargento Rodolfo e pelo governado de Minas Gerais, Matheus Simões, nessa terça-feira (24). 

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Segundo o chefe do Executivo municipal iniciativa busca atender uma demanda antiga da população, que atualmente precisa se deslocar até Belo Horizonte para realizar o tratamento.

A proposta foi articulada por lideranças locais, incluindo o prefeito Rodolfo Araújo e vereadores do município, que levaram a demanda ao governo estadual.

De acordo com o governador de Minas Gerais, o Estado já trabalha na formalização de um convênio para viabilizar a implantação do serviço na cidade. 

"Isso significa mais dignidade, mais conforto e muito mais qualidade de vida para os usuários que precisam desse tratamento, sem a necessidade de grandes deslocamentos", destacou Rodolfo. 

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Ainda não há previsão oficial para o início do atendimento.

Tópicos relacionados:

prefeito

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay