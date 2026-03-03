Programa Leite para a 1ª Infância vai beneficiar cerca de 2 mil famílias

Em um cenário em que a segurança alimentar volta ao centro do debate público, Sabará foi escolhida para sediar o lançamento oficial do programa "Leite para a Primeira Infância para a Região Metropolitana de Belo Horizonte", do Governo de Minas Gerais.

A iniciativa vai beneficiar cerca de duas mil famílias no município com a distribuição gratuita de leite integral. A estimativa é de que aproximadamente 26 mil litros de leite sejam distribuídos mensalmente em Sabará.

O programa é voltado para crianças de 2 a 6 anos, pertencentes a famílias com mães solo inscritas no Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚnico). Cada criança contemplada receberá três litros de leite integral por semana, reforçando a alimentação e contribuindo para o desenvolvimento saudável em uma das fases mais importantes da infância.

Segurança alimentar

O projeto deve alcançar quase 50 mil famílias em 107 municípios mineiros, fortalecendo a segurança alimentar no estado. Durante o lançamento em Sabará, o governador em exercício de Minas Gerais Mateus Simões destacou a importância da iniciativa para a primeira infância.

“É um programa muito importante porque essas crianças já não estão mais na amamentação, mas ainda estão em pleno processo de formação. O acesso ao leite, aos nutrientes e às vitaminas é fundamental para evitar prejuízos no desenvolvimento”, afirmou.

O prefeito de Sabará, Sargento Rodolfo, ressaltou que o programa representa um avanço importante para o município no apoio às famílias sabarenses.

“Para mim, esse programa tem um significado muito especial, porque estamos cuidando de quem mais precisa desde o começo da vida. Quando garantimos alimentação de qualidade para nossas crianças, estamos oferecendo mais oportunidades, mais saúde e um futuro melhor para toda a nossa cidade. Seguimos trabalhando para levar políticas públicas que fazem diferença de verdade na vida das pessoas”, disse.

A secretária de Estado de Desenvolvimento Social, Alê Portela, também ressaltou o impacto social da ação. “Mais do que números, este programa representa cuidado com a vida. Investir na primeira infância é investir no futuro, garantindo que nossas crianças cresçam fortes, saudáveis e com reais perspectivas de desenvolvimento”, destacou.

Já o secretário municipal de Desenvolvimento Social de Sabará, Paulo Henrique Souza, reforçou a importância da adesão do município ao programa. “A chegada do Programa Leite para a Primeira Infância fortalece nossa rede de proteção social e amplia o suporte às famílias em situação de vulnerabilidade. Estamos falando de segurança alimentar e de cuidado com as nossas crianças”.