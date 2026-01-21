Leite para a Primeira Infância: veja como o programa funciona

O programa "Leite Para a Primeira Infância" foi criado para fortalecer o cuidado com as crianças de Sabará desde os primeiros anos de vida. A iniciativa, desenvolvida pela prefeitura, em parceria a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social, vai garantir acesso regular ao leite para cerca de 2.000 famílias e 2.300 crianças.

A seguir, confira as principais dúvidas sobre o programa.

Quem pode receber o benefício?

Famílias em situação de pobreza ou extrema pobreza, inscritas no Cadastro Único (CadÚnico), que tenham crianças de 2 anos até 6 anos. O núcleo familiar deve ser composto por mãe solo, responsável pela unidade familiar no CadÚnico, com renda per capita de até R$ 218,00.

Quem é o responsável pela unidade familiar no CadÚnico?

O responsável pela unidade familiar é a pessoa que presta as informações da família no Cadastro Único. Esse papel deve ser assumido pela mãe, que deve ter no mínimo 16 anos.

Se minha família deixar de atender aos critérios, o benefício será suspenso?

Sim. O programa é destinado apenas às famílias que se enquadram nos critérios estabelecidos.

Por quanto tempo minha família pode receber o leite?

A família poderá receber o leite enquanto cumprir os critérios do programa, estiver regularmente cadastrada no Cadastro Único e enquanto o programa estiver em funcionamento.

Como sei se minha família está cadastrada no programa?

A orientação é verificar junto ao CRAS mais próximo da residência.

Preciso renovar o cadastro para continuar recebendo o leite?

Sim. É importante manter o cadastro atualizado no Cadastro Único para garantir a continuidade do benefício.

Como faço para receber o leite?

A responsável deve apresentar documento com foto no ponto de distribuição.

Onde retiro o leite?

Nos pontos de distribuição, no CRAS mais próximo da residência.

Posso retirar o leite em qualquer ponto de distribuição?

Não, você deve retirar no ponto indicado pelo programa na sua região.

Como saber os dias e horários de entrega no ponto de distribuição?

Informe-se no CRAS ou no ponto de distribuição mais próximo sobre o cronograma de entrega.

Quantas vezes por semana posso buscar o leite?

A entrega é feita de acordo com o cronograma estabelecido no ponto de distribuição. Verifique os dias e horários na sua região.

E se minha família mudar de endereço?

Atualize seus dados no Cadastro Único e informe o CRAS para garantir a continuidade do benefício. O Programa Leite para a Primeira Infância atende todos os territórios do município, com entregas realizadas quinzenalmente.

Quantos litros de leite uma família pode receber por semana?

Três litros de leite por semana, independentemente do número de crianças de 2 anos até 6 anos.

O leite é de graça?

Sim, o leite é distribuído gratuitamente para as famílias que atendem aos critérios do programa.

Posso receber leite além da quantidade permitida?

Não, o limite é de até 3 litros por semana por família, conforme as regras do programa.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Se eu não buscar o leite em uma semana, posso pegar o dobro na semana seguinte?

Não. Caso o leite não seja retirado na semana prevista, ele não fica acumulado para a semana seguinte.