Igrejas vão funcionar durante o Festival da Jabuticaba; veja horários
Além da riqueza gastronômica, quem quiser, poderá conhecer os tesouros religiosos de Sabará
Moradores e visitantes que querem aproveitar o Festival da Jabuticaba 2025, em Sabará, poderão separar um tempinho para outro tipo de turismo: o religioso. Isso porque as igrejas vão funcionar entre os dias 20 e 23 de novembro, com horários estendidos.
Quinta-feira (20)
Igreja Nossa Senhora da Conceição: fechada (não abre)
Igreja Nossa Senhora do Ó: 8h às 12h e 13h às 17h
Igreja Nossa Senhora do Carmo: 8h às 12h e 13h às 17h
Sexta-feira (21)
Igreja Nossa Senhora da Conceição: 8h às 12h e 13h às 17h
Igreja Nossa Senhora do Ó: 8h às 12h e 13h às 17h
Igreja Nossa Senhora do Carmo: 8h às 12h e 13h às 17h
Sábado (22)
Igreja Nossa Senhora da Conceição: 8h às 12h e 13h às 17h
Igreja Nossa Senhora do Ó: 8h às 12h e 13h às 17h
Igreja Nossa Senhora do Carmo: 8h às 12h e 13h às 17h
Domingo (23)
Igreja Nossa Senhora da Conceição: 8h às 12h
Igreja Nossa Senhora do Ó: 8h às 12h
Igreja Nossa Senhora do Carmo: 8h às 12h e 13h às 17h