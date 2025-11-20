Assine
Igrejas vão funcionar durante o Festival da Jabuticaba; veja horários

Além da riqueza gastronômica, quem quiser, poderá conhecer os tesouros religiosos de Sabará

Redação
20/11/2025 06:00

Igreja Matriz de N. Sra. da Conceição
Igreja Matriz de N. Sra. da Conceição crédito: Imagem: Prefeitura de Sabará/Divulgação

Moradores e visitantes que querem aproveitar o Festival da Jabuticaba 2025, em Sabará, poderão separar um tempinho para outro tipo de turismo: o religioso. Isso porque as igrejas vão funcionar entre os dias 20 e 23 de novembro, com horários estendidos. 

Confiram os horários de funcionamento:

Quinta-feira (20)

  • Igreja Nossa Senhora da Conceição: fechada (não abre)

  • Igreja Nossa Senhora do Ó: 8h às 12h e 13h às 17h

  • Igreja Nossa Senhora do Carmo: 8h às 12h e 13h às 17h

Sexta-feira (21)

  • Igreja Nossa Senhora da Conceição: 8h às 12h e 13h às 17h

  • Igreja Nossa Senhora do Ó: 8h às 12h e 13h às 17h

  • Igreja Nossa Senhora do Carmo: 8h às 12h e 13h às 17h

Sábado (22)

  • Igreja Nossa Senhora da Conceição: 8h às 12h e 13h às 17h

  • Igreja Nossa Senhora do Ó: 8h às 12h e 13h às 17h

  • Igreja Nossa Senhora do Carmo: 8h às 12h e 13h às 17h

Domingo (23)

  • Igreja Nossa Senhora da Conceição: 8h às 12h

  • Igreja Nossa Senhora do Ó: 8h às 12h

  • Igreja Nossa Senhora do Carmo: 8h às 12h e 13h às 17h

