Confira a programação completa do Festival da Jabuticaba de Sabará 2025
Festival da Jabuticaba está recheado com uma programação para toda a família
Sabará já começa a vestir suas cores e aromas mais típicos para receber um dos eventos mais queridos de Minas Gerais. Entre os dias 20 e 23 de novembro de 2025, a cidade histórica realiza o 39º Festival da Jabuticaba, uma celebração que une gastronomia, música, arte e turismo, transformando as Praças Melo Viana e Santa Rita em um grande palco de experiências. A entrada é gratuita.
Organizado pela Prefeitura de Sabará, por meio das Secretarias de Cultura e Turismo, em parceria com a Associação dos Produtores de Derivados da Jabuticaba (Asprodejas), o festival homenageia o fruto que é Patrimônio Imaterial e Cultural do município e um verdadeiro símbolo da identidade sabarense.
“O Festival da Jabuticaba é muito mais do que uma festa: é uma celebração da identidade sabarense. É o momento em que mostramos ao mundo nossas tradições, nossa hospitalidade e a força do nosso povo”, afirma o prefeito Sargento Rodolfo.
Gastronomia
Com mais de 40 estandes, o público poderá degustar e adquirir uma variedade irresistível de derivados da jabuticaba, como geleias, molhos, licores, sorvetes e quitutes, além de pratos variados preparados por chefs locais.
Um dos pontos altos da programação é a Cozinha ao Vivo, sob curadoria de Danilo Simões, que trará chefs de várias cidades mineiras para ensinar receitas criativas com a fruta. Serão 16 cozinhas, com 30 vagas por turma, e as inscrições gratuitas serão abertas antecipadamente pelo Sympla.
Programação musical
O evento também é um grande encontro musical. De acordo com o secretário de Cultura, Marcelo Santiago, a programação trará artistas sabarenses e convidados de estilos variados, como samba, pop, congado e rock. “Essa diversidade mostra a força e o talento dos nossos músicos, valorizando a cena cultural sabarense e tornando o evento ainda mais vibrante”, destaca o secretário.
Os palcos Melo Viana e Santa Rita receberão dezenas de apresentações, com nomes como Lu Mosqueira, Banda 13 de Maio, Diego Martins, Zé Márcio, Trio Carabá, Sapotechen, Reizinho do Cavaco, entre outros. Já o Teatro Municipal sediará o Sabará Jazz Festival, com shows de Stephan Kurmann & Grupo, Gustavo Figueiredo & Grupo, Daniel Cristofaro, e vários DJs mineiros.
Confira a programação completa:
Shows:
Quinta-feira, 20 de novembro
Palco Melo Viana
-
9h – DJ Toninho
-
10h30 – Congado
-
12h30 – DJ Toninho
-
14h30 – DJ Luis Henrique
-
15h30 – Lu Mosqueira
-
17h – DJ Luis Henrique
-
18h30 – Academia Black Soul
-
20h – Banda 13 de Maio
Palco Santa Rita
-
9h – DJ Wanderson Soares
-
13h30 – Pipoca do Movimento
-
15h – DJ Wanderson Siqueira
-
16h30 – Na Aba do Samba
-
18h – DJ Wanderson Siqueira
-
20h30 – Dinastia
Teatro Municipal – Sabará Jazz Festival
-
12h – DJ Vulla
-
16h – Tininho Silva e Banda
Sexta-feira, 21 de novembro
Palco Melo Viana
-
9h – DJ Wanderson Soares
-
15h – DJ Marcelo Ricardo
-
17h – D’Água Negra
-
18h30 – DJ Marcelo Ricardo
-
19h30 – Trio Carabá
Palco Santa Rita
-
9h – DJ Little Sil
-
15h – DJ Luis Henrique
-
16h30 – Banda Japps
-
18h – DJ Luis Henrique
-
20h30 – Oxxigênio
Teatro Municipal – Sabará Jazz Festival
-
12h – DJ Andreia Around
-
16h – Stephan Kurmann & Grupo
Sábado, 22 de novembro
Palco Melo Viana
-
9h – DJ Ronildo
-
15h – Dikako
-
16h30 – DJ Toninho
-
19h30 – Sapotechen
Palco Santa Rita
-
9h – DJ Wanderson Siqueira
-
13h30 – Arcodavéia
-
15h – DJ Maielo
-
16h30 – Diego Martins
-
18h – DJ Maielo
-
20h30 – Zé Márcio
Teatro Municipal – Sabará Jazz Festival
-
12h – DJ Léo Oliveira
-
16h – Gustavo Figueiredo & Grupo
Domingo, 23 de novembro
Palco Melo Viana
-
9h – DJ Maielo
-
11h – Banda Santa Cecília
-
12h – DJ Maielo
-
13h – Matheus Luccato
-
14h – DJ Maielo
-
15h – DJ Little Sil
-
17h – Urbana 2
-
18h30 – DJ Little Sil
-
19h30 – Reizinho do Cavaco
Palco Santa Rita
-
9h – DJ Moura
-
13h30 – Projeto Acordes
-
15h – DJ Wanderson Soares
-
16h30 – Blah 80
-
18h – DJ Wanderson Soares
-
20h30 – Kokoko! (congo)
Teatro Municipal – Sabará Jazz Festival
-
12h – DJ Fabiano Silva
-
16h – Daniel Cristofaro & Grupo
Turismo e experiências culturais
Mais do que uma festa gastronômica, o Festival da Jabuticaba também é um convite para redescobrir Sabará. A secretária de Turismo, Jussara Paim, ressalta que o evento busca valorizar os atrativos do Centro Histórico, com atividades que conectam fé, arte e memória.
Entre as atrações estão:
-
Exposição “O Sagrado de Minas – Sabará”, no Solar do Padre Correia, com 34 pinturas e objetos culturais afro-mineiros, de 9 de novembro a 19 de dezembro.
-
Workshop “Sabores do Sagrado”, com quatro encontros aos sábados (22/11 a 13/12), explorando a gastronomia e a ancestralidade mineira.
-
II Empório da Agricultura Familiar, na Casa Borba Gato, de 10h às 14h, com produtos rurais, oficinas e apresentações culturais.
-
Passeio de helicóptero, nos dias 22 e 23 de novembro, das 9h às 18h, com decolagens no Campo da Liga, oferecendo uma vista inesquecível da cidade. O passeio pode ser comprado neste link.
As igrejas do Centro Histórico também estarão abertas para visitação entre os dias 20 e 23 de novembro, com horários estendidos e programação especial.
-
Quinta-feira (20/11)
-
Igreja Nossa Senhora da Conceição: fechada (não abre)
-
Igreja Nossa Senhora do Ó: 8h às 12h e 13h às 17h
-
Igreja Nossa Senhora do Carmo: 8h às 12h e 13h às 17h
-
-
Sexta-feira (21/11)
-
Igreja Nossa Senhora da Conceição: 8h às 12h e 13h às 17h
-
Igreja Nossa Senhora do Ó: 8h às 12h e 13h às 17h
-
Igreja Nossa Senhora do Carmo: 8h às 12h e 13h às 17h
-
-
Sábado (22/11)
-
Igreja Nossa Senhora da Conceição: 8h às 12h e 13h às 17h
-
Igreja Nossa Senhora do Ó: 8h às 12h e 13h às 17h
-
Igreja Nossa Senhora do Carmo: 8h às 12h e 13h às 17h
-
-
Domingo (23/11)
-
Igreja Nossa Senhora da Conceição: 8h às 12h
-
Igreja Nossa Senhora do Ó: 8h às 12h
-
Igreja Nossa Senhora do Carmo: 8h às 12h e 13h às 17h
-
Festival também é esporte e lazer
No domingo, 23 de novembro, o evento ganha um toque esportivo com o Treinão Descubra Sabará, promovido pela Secretaria de Esportes. A atividade reúne trail run, mountain bike e trekking, com largada ao lado da Igreja do Rosário e percursos por lugares como a Chácara do Lessa e a Igreja da Soledade.
As inscrições devem ser feitas pelo site dwsportsonline.com.br, com taxa simbólica de R$ 15.
Modalidades e horários:
-
Trail Run: percursos reduzidos e longos – largada às 7h, ao lado da Igreja do Rosário
-
Mountain Bike: percursos longo e família – largada às 7h30, ao lado da Igreja do Rosário
-
Trekking: percursos reduzidos e longos – largada às 7h45, ao lado da Igreja do Rosário