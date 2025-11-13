Confira a programação completa do Festival da Jabuticaba de Sabará 2025

Sabará já começa a vestir suas cores e aromas mais típicos para receber um dos eventos mais queridos de Minas Gerais. Entre os dias 20 e 23 de novembro de 2025, a cidade histórica realiza o 39º Festival da Jabuticaba, uma celebração que une gastronomia, música, arte e turismo, transformando as Praças Melo Viana e Santa Rita em um grande palco de experiências. A entrada é gratuita.

Organizado pela Prefeitura de Sabará, por meio das Secretarias de Cultura e Turismo, em parceria com a Associação dos Produtores de Derivados da Jabuticaba (Asprodejas), o festival homenageia o fruto que é Patrimônio Imaterial e Cultural do município e um verdadeiro símbolo da identidade sabarense.

“O Festival da Jabuticaba é muito mais do que uma festa: é uma celebração da identidade sabarense. É o momento em que mostramos ao mundo nossas tradições, nossa hospitalidade e a força do nosso povo”, afirma o prefeito Sargento Rodolfo.

Gastronomia

Com mais de 40 estandes, o público poderá degustar e adquirir uma variedade irresistível de derivados da jabuticaba, como geleias, molhos, licores, sorvetes e quitutes, além de pratos variados preparados por chefs locais.

Um dos pontos altos da programação é a Cozinha ao Vivo, sob curadoria de Danilo Simões, que trará chefs de várias cidades mineiras para ensinar receitas criativas com a fruta. Serão 16 cozinhas, com 30 vagas por turma, e as inscrições gratuitas serão abertas antecipadamente pelo Sympla.

Programação musical

O evento também é um grande encontro musical. De acordo com o secretário de Cultura, Marcelo Santiago, a programação trará artistas sabarenses e convidados de estilos variados, como samba, pop, congado e rock. “Essa diversidade mostra a força e o talento dos nossos músicos, valorizando a cena cultural sabarense e tornando o evento ainda mais vibrante”, destaca o secretário.

Os palcos Melo Viana e Santa Rita receberão dezenas de apresentações, com nomes como Lu Mosqueira, Banda 13 de Maio, Diego Martins, Zé Márcio, Trio Carabá, Sapotechen, Reizinho do Cavaco, entre outros. Já o Teatro Municipal sediará o Sabará Jazz Festival, com shows de Stephan Kurmann & Grupo, Gustavo Figueiredo & Grupo, Daniel Cristofaro, e vários DJs mineiros.

Confira a programação completa:

Shows:

Quinta-feira, 20 de novembro

Palco Melo Viana

9h – DJ Toninho

10h30 – Congado

12h30 – DJ Toninho

14h30 – DJ Luis Henrique

15h30 – Lu Mosqueira

17h – DJ Luis Henrique

18h30 – Academia Black Soul

20h – Banda 13 de Maio

Palco Santa Rita

9h – DJ Wanderson Soares

13h30 – Pipoca do Movimento

15h – DJ Wanderson Siqueira

16h30 – Na Aba do Samba

18h – DJ Wanderson Siqueira

20h30 – Dinastia

Teatro Municipal – Sabará Jazz Festival

12h – DJ Vulla

16h – Tininho Silva e Banda

Sexta-feira, 21 de novembro

Palco Melo Viana

9h – DJ Wanderson Soares

15h – DJ Marcelo Ricardo

17h – D’Água Negra

18h30 – DJ Marcelo Ricardo

19h30 – Trio Carabá

Palco Santa Rita

9h – DJ Little Sil

15h – DJ Luis Henrique

16h30 – Banda Japps

18h – DJ Luis Henrique

20h30 – Oxxigênio

Teatro Municipal – Sabará Jazz Festival

12h – DJ Andreia Around

16h – Stephan Kurmann & Grupo

Sábado, 22 de novembro

Palco Melo Viana

9h – DJ Ronildo

15h – Dikako

16h30 – DJ Toninho

19h30 – Sapotechen

Palco Santa Rita

9h – DJ Wanderson Siqueira

13h30 – Arcodavéia

15h – DJ Maielo

16h30 – Diego Martins

18h – DJ Maielo

20h30 – Zé Márcio

Teatro Municipal – Sabará Jazz Festival

12h – DJ Léo Oliveira

16h – Gustavo Figueiredo & Grupo

Domingo, 23 de novembro

Palco Melo Viana

9h – DJ Maielo

11h – Banda Santa Cecília

12h – DJ Maielo

13h – Matheus Luccato

14h – DJ Maielo

15h – DJ Little Sil

17h – Urbana 2

18h30 – DJ Little Sil

19h30 – Reizinho do Cavaco

Palco Santa Rita

9h – DJ Moura

13h30 – Projeto Acordes

15h – DJ Wanderson Soares

16h30 – Blah 80

18h – DJ Wanderson Soares

20h30 – Kokoko! (congo)

Teatro Municipal – Sabará Jazz Festival

12h – DJ Fabiano Silva

16h – Daniel Cristofaro & Grupo

Turismo e experiências culturais

Mais do que uma festa gastronômica, o Festival da Jabuticaba também é um convite para redescobrir Sabará. A secretária de Turismo, Jussara Paim, ressalta que o evento busca valorizar os atrativos do Centro Histórico, com atividades que conectam fé, arte e memória.

Entre as atrações estão:

Exposição “O Sagrado de Minas – Sabará”, no Solar do Padre Correia, com 34 pinturas e objetos culturais afro-mineiros, de 9 de novembro a 19 de dezembro.

Workshop “Sabores do Sagrado”, com quatro encontros aos sábados (22/11 a 13/12), explorando a gastronomia e a ancestralidade mineira.

II Empório da Agricultura Familiar, na Casa Borba Gato, de 10h às 14h, com produtos rurais, oficinas e apresentações culturais.

Passeio de helicóptero, nos dias 22 e 23 de novembro, das 9h às 18h, com decolagens no Campo da Liga, oferecendo uma vista inesquecível da cidade. O passeio pode ser comprado neste link.

As igrejas do Centro Histórico também estarão abertas para visitação entre os dias 20 e 23 de novembro, com horários estendidos e programação especial.

Quinta-feira (20/11) Igreja Nossa Senhora da Conceição: fechada (não abre) Igreja Nossa Senhora do Ó: 8h às 12h e 13h às 17h Igreja Nossa Senhora do Carmo: 8h às 12h e 13h às 17h

Sexta-feira (21/11) Igreja Nossa Senhora da Conceição: 8h às 12h e 13h às 17h Igreja Nossa Senhora do Ó: 8h às 12h e 13h às 17h Igreja Nossa Senhora do Carmo: 8h às 12h e 13h às 17h

Sábado (22/11) Igreja Nossa Senhora da Conceição: 8h às 12h e 13h às 17h Igreja Nossa Senhora do Ó: 8h às 12h e 13h às 17h Igreja Nossa Senhora do Carmo: 8h às 12h e 13h às 17h

Domingo (23/11) Igreja Nossa Senhora da Conceição: 8h às 12h Igreja Nossa Senhora do Ó: 8h às 12h Igreja Nossa Senhora do Carmo: 8h às 12h e 13h às 17h



Festival também é esporte e lazer

No domingo, 23 de novembro, o evento ganha um toque esportivo com o Treinão Descubra Sabará, promovido pela Secretaria de Esportes. A atividade reúne trail run, mountain bike e trekking, com largada ao lado da Igreja do Rosário e percursos por lugares como a Chácara do Lessa e a Igreja da Soledade.

As inscrições devem ser feitas pelo site dwsportsonline.com.br, com taxa simbólica de R$ 15.

Modalidades e horários: