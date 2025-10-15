Sabará promove oficina sobre bem-estar animal nesta terça-feira

A Prefeitura de Sabará realiza, nesta terça-feira (15), a Oficina Unidos pelo Bem-Estar Animal, voltada à conscientização e à criação de estratégias para o cuidado e a proteção dos animais no município. O evento será às 19h, no Cine Bandeirantes, localizado na Rua Luís Cassiano, 60, no Centro. A participação é aberta a toda a comunidade.

Promovida pela Secretaria Municipal de Saúde (Zoonoses), em parceria com as secretarias de Meio Ambiente e Segurança Pública, a iniciativa reunirá tutores, protetores, petshops, casas de ração e demais interessados em discutir práticas que garantam o respeito, o acolhimento e o bem-estar dos animais.

De acordo com a Prefeitura, a oficina faz parte do compromisso do município em alinhar ações que fortaleçam a proteção animal e promovam uma convivência mais harmoniosa entre pessoas e pets.