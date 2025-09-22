Assine
Bloco cirúrgico do Hospital Cristiano Machado é reaberto, afirma prefeito

Retomada amplia o acesso a procedimentos de baixa e média complexidade

Redação
Redação
Repórter
22/09/2025 15:14 - atualizado em 22/09/2025 15:27

rodolfo
Prefeito Sargento Rodolfo anunciou a novidade através de um vídeo bem humorado pulicado nas redes sociais crédito: Imagem: Instagram/Reprodução

Depois de cinco anos fechado, o bloco cirúrgico do Hospital Cristiano Machado, localizado no bairro Roça Grande, foi reaberto. A retomada atende a uma demanda antiga da população e amplia o acesso a procedimentos de baixa e média complexidade. O prefeito Sargento Rodolfo anunciou a novidade através de um vídeo bem humorado pulicado nas redes sociais. 

Com a reabertura, cirurgias eletivas voltam a ser realizadas na unidade, beneficiando diretamente pacientes que aguardavam por atendimentos na rede pública. Para Rodolfo, a medida representa um avanço para a qualidade de vida dos moradores e um passo importante para o fortalecimento da saúde no município.

De acordo com o prefeito, a reativação do espaço era uma promessa assumida e que agora se concretiza com o apoio do Governo de Minas Gerais. "Estamos muito felizes em anunciar mais essa vitória para a nossa cidade. Sabará não para, e a saúde avança cada vez mais", escreveu ele. 

A reabertura do hospital foi viabilizada por meio de uma articulação da HMN Consultoria com o secretário de Estado de Saúde, Fábio Bacheretti. Segundo o prefeito, a medida cumpre uma promessa feita à população e só se tornou possível com o apoio do Governo de Minas. “Estamos muito felizes em anunciar mais essa vitória para a nossa cidade. Sabará não para, e a saúde avança cada vez mais”, destacou.

No vídeo, é possível ver o bloco cirúrgico e os novos equipamentos, confira:


