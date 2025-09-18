Prefeitura de Sabará contrata consultoria para fortalecer planejamento

A Prefeitura de Sabará firmou contrato com a HMN Consultoria, do especialista em gestão pública Eduardo Serrano, para apoiar a administração municipal em áreas estratégicas. A empresa vai atuar no saneamento do planejamento das contas públicas, na captação de recursos e na otimização de parcerias voltadas ao desenvolvimento de programas e políticas públicas.

Em reunião realizada com o secretário de Governo de Sabará, Saimon Gregório, Eduardo apresentou as linhas de trabalho da consultoria. "Ficamos muito satisfeitos com a proposta apresentada. A expertise da HMN vai nos ajudar a planejar melhor e a tornar nossos projetos mais efetivos para a cidade", afirmou Saimon.

A HMN prestará assessoria à alta gestão da prefeitura, com o objetivo de tornar os processos mais eficientes e ampliar as oportunidades de investimento para o município. O prefeito Sargento Rodolfo comemorou a parceria "Ele vem para apoiar a administração municipal na gestão de programas e projetos estratégicos", disse à reportagem.

Eduardo Serrano tem ampla experiência na esfera pública. Foi secretário de Estado da Secretaria-Geral do Governo de Minas Gerais, chefe de gabinete do Ministério da Indústria e Comércio Exterior (MDIC) e coordenador nacional de Projetos e Gestão, acumulando trajetória em planejamento estratégico, governança e modernização administrativa.