Assine
overlay
Início Sabará
CIDADES

Prefeitura de Sabará contrata consultoria para fortalecer planejamento

Prefeitura de Sabará anuncia parceria com a HMN Consultoria

Publicidade
Carregando...
RE
Redação
RE
Redação
Repórter
18/09/2025 15:29

compartilhe

Siga no
x
Eduardo Serrano da HMN Consultoria ao lado do prefeito Sargento Rodolfo, do secretário de Governo de Sabará, Saimon Gregório, e do chefe de gabinete Leonardo Augusto. Administração celebrou parceria.
Eduardo Serrano da HMN Consultoria ao lado do prefeito Sargento Rodolfo, do secretário de Governo de Sabará, Saimon Gregório, e do chefe de gabinete Leonardo Augusto. Administração celebrou parceria. crédito: Imagem: Reprodução

A Prefeitura de Sabará firmou contrato com a HMN Consultoria, do especialista em gestão pública Eduardo Serrano, para apoiar a administração municipal em áreas estratégicas. A empresa vai atuar no saneamento do planejamento das contas públicas, na captação de recursos e na otimização de parcerias voltadas ao desenvolvimento de programas e políticas públicas.

Em reunião realizada com o secretário de Governo de Sabará, Saimon Gregório, Eduardo apresentou as linhas de trabalho da consultoria. "Ficamos muito satisfeitos com a proposta apresentada. A expertise da HMN vai nos ajudar a planejar melhor e a tornar nossos projetos mais efetivos para a cidade", afirmou Saimon.

A HMN prestará assessoria à alta gestão da prefeitura, com o objetivo de tornar os processos mais eficientes e ampliar as oportunidades de investimento para o município. O prefeito Sargento Rodolfo comemorou a parceria "Ele vem para apoiar a administração municipal na gestão de programas e projetos estratégicos", disse à reportagem. 

Eduardo Serrano tem ampla experiência na esfera pública. Foi secretário de Estado da Secretaria-Geral do Governo de Minas Gerais, chefe de gabinete do Ministério da Indústria e Comércio Exterior (MDIC) e coordenador nacional de Projetos e Gestão, acumulando trajetória em planejamento estratégico, governança e modernização administrativa.

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay