Praça de Sabará tem mutirão de serviços gratuitos com emissão de documentos

Na próxima sexta-feira (19), a Praça Melo Viana, no Centro de Sabará, vai receber um mutirão de serviços gratuitos com emissão de documentos e até vacinação para cães e gatos.

A iniciativa faz parte do programa “O Mutirão Cidadão: uma praça de serviços procê” e ocorrerá das 9h às 16h, ofertando mais de 30 serviços essenciais à população.

LISTA DE SERVIÇOS:

PRECISAM DE DOCUMENTAÇÃO:

1. Polícia Civil de Minas Gerais – emissão da Carteira de Identidade Nacional (CIN), até o limite de senhas de atendimento.

2. Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social (Sedese) – emissão da Carteira de Identificação da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista (CIPTEA), até o limite de senhas de atendimento.

3. Sindicato dos Oficiais de Registro Civil de Minas Gerais (Recivil) – emissão de certidões de nascimento, casamento e óbito, com gratuidade, até o limite de senhas de atendimento.

DEMAIS SERVIÇOS:

4. Advocacia Pública Municipal – orientações para a família.

5. CAD ÚNICO – atendimento.

6. Cemig – Ouvidoria e orientação sobre fatura e comercial.

7. Coordenadoria Estadual de Gestão de Trânsito (CET/MG) – orientações, ações educativas para o trânsito.

8. Copasa – Ouvidoria e orientação sobre fatura.

9. Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais – entrega de folders com dicas preventivas (acidentes domésticos, botijão de gás, queimaduras, acidentes com cerol/linha chilena, incêndios em vegetação, animais peçonhentos, uso de extintores e ecoturismo). Apresentação da BIOS (Bombeiro Instrumental Orquestra Show), estande de demonstração de equipamentos utilizados em operações e presença dos mascotes (Foguinho e Faísca).

10. CRAS/CREA – orientações gerais.

11. Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais – atendimento jurídico.

12. Defesa Civil Municipal – abertura de solicitações de vistorias, informação e prevenção de riscos, panfletagem.

13. Ouvidoria-Geral do Estado (OGE/MG) – Ouvidoria Móvel para registro de manifestações, coordenação geral do evento e apoio operacional aos parceiros.

14. Ouvidoria Municipal – informações e orientações.

15. Polícia Militar de Minas Gerais – estande de prevenção contra drogas (Proerd), estande de prevenção à violência doméstica, mascote da instituição. A confirmar: teatro da Transitolândia e banda.

16. PROCON – orientação.

17. Secretaria de Estado de Abastecimento e Pecuária (Seapa) / Instituto Mineiro de Agropecuária (IMA) – esclarecimentos sobre regularização de rebanho, vacinações, criação de animais e SIE.

18. Secretaria de Estado da Saúde (SES) – aferição de pressão e glicemia; vacinação do Programa Nacional de Imunização com vacimóvel, em parceria com o município; divulgação, orientação e agendamento para doação de sangue; mascote do Hemominas.

19. Secretaria de Estado de Meio Ambiente (Semad) / Instituto Estadual de Florestas (IEF) – fornecimento de 80 mudas de espécies nativas pela Unidade Regional de Biodiversidade Metropolitana do IEF.

20. Secretaria de Estado de Meio Ambiente (Semad) – Emater.

21. Secretaria Municipal de Educação – cadastro escolar, orientações nutricionais.

22. Secretaria Municipal de Esportes – informações e área kids.

23. Secretaria Municipal de Fazenda – informações sobre IPTU, ITBI e ISS.

24. Secretaria Municipal de Meio Ambiente – orientações ambientais e distribuição de mudas.

25. Secretaria Municipal de Planejamento – SEBRAE, Sala Mineira, orientações para microempreendedores.

26. Secretaria Municipal de Saúde – testes rápidos, aferição de pressão, orientações diversas, vacinação de cães e gatos.

27. Secretaria Municipal de Turismo – panfletagem, credenciamento de artistas, informações gerais, teatro, contador de histórias e oficina de bola de sabão.

28. Serviço Social Autônomo (Servas) – campanhas sociais como “Arara Consciente”, pontos de doação, cadastro de entidades sociais parceiras.

29. Tribunal Regional Eleitoral (TRE/MG) – cadastro de biometria e foto, orientações.

30. Unidade de Atendimento Integrado (UAI) – equipe para agendamento de solicitação da CIN para outros locais e datas.

O projeto é promovido pelo Governo de Minas, por meio da Ouvidoria-Geral do Estado.

Serviço

O Mutirão Cidadão: uma praça de serviços procê