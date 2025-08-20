Sabará promove campanha de vacinação antirrábica neste sábado

A Prefeitura de Sabará dá início, neste sábado (23), à primeira etapa da Campanha de Vacinação Antirrábica no município. A ação, coordenada pela Secretaria de Saúde e pelo Centro de Controle de Zoonoses, é destinada a cães e gatos a partir de três meses de idade. Os postos de vacinação funcionarão das 8h às 17h nos bairros Borges, Jardim dos Borges, Amélia Moreira, Borba Gato e também na região de Ravena.

O prefeito de Sabará, Sargento Rodolfo, reforçou a importância da mobilização: “A campanha de vacinação antirrábica é um ato de cuidado e responsabilidade com a saúde pública. Ao vacinar seu cão ou gato, cada tutor também ajuda a proteger nossas famílias contra uma doença que pode ser fatal. Contamos com a participação de todos os sabarenses”.

A coordenadora do Centro de Controle de Zoonoses, Isabela Fantini, destacou o trabalho da equipe: “Estamos preparados para atender a comunidade com toda segurança e agilidade. É importante que os tutores levem seus animais com coleira, guia e, no caso dos gatos, em caixas de transporte. Nosso objetivo é garantir a imunização do maior número possível de animais e, assim, manter Sabará livre da raiva”.

Confira os locais de vacinação:

Escola Municipal Irene Pinto – BR-381, 307 – Borges

Residência da Cristiane – Rua Atilio Purri, 226 – Jardim dos Borges

Casa Paroquial – Rua Benedito Saturnino da Rocha, 5 – Ravena

Escola Municipal Ordália Ferreira Campos – Tv. Cândido Lúcio Ferreira Pinto, 430 – Ravena

Capela Nossa Senhora Aparecida – Rua Taquaraçu – Ravenópolis

Regional Borges – Rua Silvana Almeida, 61 – Borba Gato

Antiga Escola – Rua Franquelino Bevenuto, 4 – Vila Amélia Moreira

A prefeitura reforça que a vacinação é gratuita e fundamental para proteger os animais e também os seres humanos contra a raiva, uma doença grave e letal.