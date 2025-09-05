Assine
overlay
Início Sabará
RADICAL

Vem aí mais uma etapa do Descubra Sabará no Festival da Banana; inscreva-se

As inscrições do programa vão até o dia 10 de setembro

Publicidade
Carregando...
RE
Redação
RE
Redação
Repórter
05/09/2025 14:54

compartilhe

Siga no
x
Evento promete muita adrenalina para os amantes do esporte
Evento promete muita adrenalina para os amantes do esporte crédito: Imagem: Freepik/Divulgação

O coração da natureza de Sabará vai bater mais forte nos próximos dias! O projeto Descubra Sabará, dentro do tradicional Festival da Banana, chega com uma etapa que promete muita adrenalina e conexão com o meio ambiente.

As inscrições vão até o dia 10 de setembro e devem ser feitas através deste link. Mas atenção: as vagas são limitadas, então não dá para esperar!

O desafio oferece três modalidades para todos os perfis de aventureiros:

  • Mountain Bike, para quem ama pedalar em trilhas desafiadoras;

  • Trail Run, corrida em meio à natureza que exige resistência e técnica;

  • Trekking, caminhadas imersivas pelas belezas naturais de Ravena, proporcionando momentos de contemplação e superação pessoal.

Segundo os organizadores, o distrito Ravena será o palco de experiências únicas, no dia 14 de setembro, unindo esporte, adrenalina e energia positiva. “É a oportunidade perfeita para desafiar seus limites e se conectar com a natureza”, destacam.

Tópicos relacionados:

descubra

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay