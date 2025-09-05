Vem aí mais uma etapa do Descubra Sabará no Festival da Banana; inscreva-se

O coração da natureza de Sabará vai bater mais forte nos próximos dias! O projeto Descubra Sabará, dentro do tradicional Festival da Banana, chega com uma etapa que promete muita adrenalina e conexão com o meio ambiente.

As inscrições vão até o dia 10 de setembro e devem ser feitas através deste link. Mas atenção: as vagas são limitadas, então não dá para esperar!

O desafio oferece três modalidades para todos os perfis de aventureiros:

Mountain Bike, para quem ama pedalar em trilhas desafiadoras;

Trail Run, corrida em meio à natureza que exige resistência e técnica;

Trekking, caminhadas imersivas pelas belezas naturais de Ravena, proporcionando momentos de contemplação e superação pessoal.

Segundo os organizadores, o distrito Ravena será o palco de experiências únicas, no dia 14 de setembro, unindo esporte, adrenalina e energia positiva. “É a oportunidade perfeita para desafiar seus limites e se conectar com a natureza”, destacam.