Mais uma escola de Sabará adota sistema integral, diz prefeito

A Escola Municipal Professora Marita Dias, no bairro Adelomolândia, também adotou o sistema integral. Em agosto deste ano, a Escola Gabriela Leite, no bairro Nossa Senhora de Fátima, também aderiu ao modelo. Agora, a cidade passa a ter cinco escolas integrais.

"Com isso, a gente traz mais conforto pros papais e mamães, um ensino muito mais duradouro, muito mais consistente pra criançada e pros nossos adolescentes", disse o prefeito Sargento Rodolfo, que divulgou a novidade em suas redes sociais.

De acordo com o Chefe do Executivo, o tempo integral também representa mais oportunidades para os estudantes. "A gente vai ter muita coisa bacana aqui na escola. Nós vamos programar também muito evento esportivo aqui, ter várias atividades para vocês, então aproveitem isso", disse.

Durante o anúncio, Rodolfo ainda agradeceu a Secretaria de Educação e todos os profissionais de educação da cidade por ajudar a "melhorar e alavancar, cada vez mais, o ensino de Sabará".

A publicação rendeu comentários de seguidores. "A família Sabarense agradece", escreveu um. "Só coisa boa acontecendo", disse outro. Veja o vídeo abaixo:

A primeira foi escola a adotar o sistema integral foi a Escola Santos Dumont, no Borba Gato, a segunda foi escola Municipal Geralda Dias, no bairro Novo Alvorada, a terceira foi escola Municipal Afonso Maria no bairro Palmital, a quarta foi Escola Municipal Gabriela Leite Araújo, no bairro nossa Senhora de Fátima, e a quinta foi a escola Municipal Marita Dias, no bairro Adelmolândia