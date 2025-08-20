Prefeito anuncia modelo de educação integrada na Escola Gabriela Leite

O prefeito de Sabará, Sargento Rodolfo, usou as redes sociais para anunciar um importante avança para a educação na cidade. Em parceria com o setor privado, o Executivo implantou o modelo de educação integral na Escola Gabriela Leite, no bairro Nossa Senhora de Fátima.

"Quando conseguimos estabelecer essas parcerias do privado com público, a gente consegue alcançar muito mais vidas, a gente consegue abraçar e alicerçar muito mais crianças e adolescentes", destacou Rodolfo.

De acordo com o prefeito, o modelo é fruto de uma aliança do município com a ONG 7gerações e do Instiuto ProSer. "Não estamos falando de contraturno escolar, e sim de escola em tempo integral. Porque só a educação é capaz de transformar vidas. A vida da sua família, a vida dos seus filhos. Por isso, convidamos vocês a trazerem seus filhos para viver essa experiência de oportunidade de desenvolvimento: físico, cultural, social e emocional", explicou o representante da ONG, Hans Mendonça.

O prefeito prometeu que esse é o começo de muitas outras melhorias que estão por vir na educação de Sabará. "Quando todo mundo se abraça, quando todo mundo se junta, temos resultados muito positivos", afirmou.