Rua Dom Pedro II recebe mais uma edição do projeto Cordas em Tom
Edição faz parte da programação da Festa Literária de Sabará deste ano
No próximo sábado (30), a Rua Dom Pedro II, no Centro Histórico de Sabará, será tomada pela música e pela cultura. A partir das 18h, acontece mais uma edição do projeto Cordas em Tom, que neste ano integra a programação da Festa Literária de Sabará (FLIS), realizada entre os dias 28 e 30 de agosto.
O evento, que vai até as 22h, terá no palco o grupo Orapranois, com muito samba e animação, e a tradicional Sociedade Musical Santa Cecília, patrimônio cultural da cidade.
Gratuita e aberta ao público, a iniciativa não conta com reserva de mesas, por isso, a orientação é chegar cedo para garantir lugar e aproveitar a programação.
Segundo a organização, a proposta é transformar a rua em palco e celebrar a música em um espaço coletivo, “do jeito que Sabará mais gosta”.
Serviço
Cordas em Tom
Sábado, 30 de agosto
18h às 22h
Rua Dom Pedro II, nº 200 — Centro Histórico, Sabará
Entrada gratuita