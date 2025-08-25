Rua Dom Pedro II recebe mais uma edição do projeto Cordas em Tom

No próximo sábado (30), a Rua Dom Pedro II, no Centro Histórico de Sabará, será tomada pela música e pela cultura. A partir das 18h, acontece mais uma edição do projeto Cordas em Tom, que neste ano integra a programação da Festa Literária de Sabará (FLIS), realizada entre os dias 28 e 30 de agosto.

O evento, que vai até as 22h, terá no palco o grupo Orapranois, com muito samba e animação, e a tradicional Sociedade Musical Santa Cecília, patrimônio cultural da cidade.

Gratuita e aberta ao público, a iniciativa não conta com reserva de mesas, por isso, a orientação é chegar cedo para garantir lugar e aproveitar a programação.

Segundo a organização, a proposta é transformar a rua em palco e celebrar a música em um espaço coletivo, “do jeito que Sabará mais gosta”.

Serviço

Cordas em Tom

Sábado, 30 de agosto

18h às 22h

Rua Dom Pedro II, nº 200 — Centro Histórico, Sabará

Entrada gratuita