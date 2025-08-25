Assine
EVENTO

Rua Dom Pedro II recebe mais uma edição do projeto Cordas em Tom

Edição faz parte da programação da Festa Literária de Sabará deste ano

Redação
Redação
Repórter
25/08/2025 17:00

Imagem Ilustrativa
Imagem Ilustrativa crédito: Imagem: Freepik/DIvulgação

No próximo sábado (30), a Rua Dom Pedro II, no Centro Histórico de Sabará, será tomada pela música e pela cultura. A partir das 18h, acontece mais uma edição do projeto Cordas em Tom, que neste ano integra a programação da Festa Literária de Sabará (FLIS), realizada entre os dias 28 e 30 de agosto.

O evento, que vai até as 22h, terá no palco o grupo Orapranois, com muito samba e animação, e a tradicional Sociedade Musical Santa Cecília, patrimônio cultural da cidade.

Gratuita e aberta ao público, a iniciativa não conta com reserva de mesas, por isso, a orientação é chegar cedo para garantir lugar e aproveitar a programação.

Segundo a organização, a proposta é transformar a rua em palco e celebrar a música em um espaço coletivo, “do jeito que Sabará mais gosta”.

Serviço

Cordas em Tom
Sábado, 30 de agosto
18h às 22h
Rua Dom Pedro II, nº 200 — Centro Histórico, Sabará
Entrada gratuita

