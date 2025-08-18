Festa Literária de Sabará 2025 reúne autores, música e oficinas

Com trajetória nas principais redações de Belo Horizonte, como TV Band Minas e Portal BHAZ, além de experiência em assessoria política, Amanda Serrano colabora com o projeto de Cidades do jornal Estado de Minas, onde também já atuou no caderno de saúde Be

Entre os dias 28 e 31 de agosto, a cidade histórica de Sabará se transforma em palco para a celebração da literatura com a realização da Festa Literária de Sabará 2025 (FLIS). Com entrada gratuita e uma programação diversa, o evento promete reunir leitores, escritores, músicos e contadores de histórias em uma verdadeira maratona cultural.

Quinta-feira (28)

A programação começa na quinta-feira (28), com sessões de narração de histórias no Cine-Teatro Bandeirante. Às 9h, Carlos Barbosa abre os trabalhos com sua performance envolvente, seguido às 14h por Alessandra Visentin e João de Ana, que prometem encantar o público com suas narrativas.

À noite, às 19h30, a Casa Borba Gato será palco do lançamento oficial da FLIS, com um evento especial: o lançamento coletivo de livros de autores convidados. Entre os nomes confirmados estão Bernardo Lopes, Célio Macedo, Djalma Santiago, Gardênia Pereira, Geter Von Randow, Gilda Cosenza, Jedean do Carmo, Joice Gomes, José Eustáquio Evangelista, Massuelen Cristina, Mirtes Chagas, Olegário Alfredo e Tulíola Lima.

Sexta-feira (29)

Na sexta-feira (29), as atividades se concentram na Borrachalioteca. A programação começa às 8h30 com a conferência de abertura ministrada por Dan Oliver. Às 9h30, Lu Flores conduz a palestra “Outros Olhares, Novas Leituras – o universo da literatura infantil”.

Durante a tarde, o público poderá participar de bate-papos com autoras renomadas. Às 13h30, Delba Menezes e Darsoni Caligiorne conversam com mediação de Bernardo Lopes. Às 15h, é a vez de Cida Pereira, com mediação de Dalva Maria Soares. E encerrando o dia, às 19h30, Ana Elisa Ribeiro participa de uma roda de conversa mediada por Ricardo Quaresma.

Sábado (30)

O sábado (30) traz uma programação distribuída por três locais:

Na Borrachalioteca, às 9h30, acontece a oficina de charge com o cartunista Quinho.

Às 15h, na Casa Borba Gato, será lançado o livro Imagens Textuais de Sabará, seguido de apresentação musical com Lu Mosqueira.

E na Rua Dom Pedro II, em frente ao número 200, o projeto Cordas em Tom – Especial FLIS 2025 anima a noite com o conjunto Orapranois às 18h15 e a Sociedade Musical Santa Cecília às 20h45.

Domingo (31)

O último dia da FLIS, domingo (31), será na Praça Santa Rita, com uma programação voltada para a cultura popular e a música: