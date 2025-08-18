Sabará marca presença em duas grandes feiras nacionais de turismo neste mês

Sabará, uma das cidades históricas mais tradicionais de Minas Gerais, retoma seu espaço no calendário de eventos turísticos nacionais com participações importantes em agosto. O município estará presente na Travel Next, que acontece nos dias 19 e 20, em Belo Horizonte, e no Salão Nacional do Turismo, em São Paulo, entre os dias 21 e 23, com a proposta de divulgar o patrimônio histórico, cultural e gastronômico do município.

Além da tradição barroca e do turismo religioso, a gastronomia sabarense terá destaque especial nas feiras. Produtos como a jabuticaba, a banana e a ora-pro-nóbis serão apresentados como atrativos que tornam a experiência na cidade ainda mais única e saborosa.

Para a secretária de Turismo de Sabará, Jussara Paim, a iniciativa fortalece a imagem do município. “A participação em eventos como estes são fundamentais para fortalecer a nossa presença no mercado, aumentar nossa competitividade e reforçar a identidade turística do destino, atraindo novos visitantes”, destacou.

O prefeito Sargento Rodolfo também celebrou o momento. “Sabará vive um momento histórico para o turismo. Nunca tivemos presenças em feiras do segmento. Será uma oportunidade única de mostrar ao Brasil e ao mundo que a cidade está se renovando e se preparando a cada dia para receber turistas e gerar desenvolvimento sustentável”, afirmou.

A iniciativa é resultado de parceria entre a Prefeitura de Sabará, a Secretaria Municipal de Turismo e a ANSEDITUR (Associação Nacional de Secretários e Dirigentes Municipais de Turismo), com apoio da Secretaria de Cultura e Turismo de Minas Gerais (Secult-MG).