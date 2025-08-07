Assine
Sabará leva história, cultura e gastronomia ao Travel Next, em BH

Cidade inicia ciclo de feiras de turismo para impulsionar o setor e valorizar suas tradições

Redação
Redação
Repórter
07/08/2025 12:00

Evento será neste mês
Evento será neste mês crédito: Imagem: Instagram Descubra Sabará/Reprodução

A cidade de Sabará vai marcar presença no Travel Next, um dos principais eventos de turismo do país, que acontece nos dias 19 e 20 de agosto, em Belo Horizonte. A participação marca o início de um novo ciclo de feiras e ações promocionais que prometem movimentar o turismo local e dar visibilidade às riquezas culturais do município.

Durante o evento, Sabará vai destacar sua história, sua cultura e sua gastronomia, convidando profissionais do setor e visitantes a descobrirem os sabores, tradições e experiências que tornam o município um destino único. O objetivo é impulsionar o turismo e, com ele, o desenvolvimento econômico da cidade.

Além da participação institucional, os bastidores e os momentos mais importantes da feira serão compartilhados com o público por meio das redes sociais, aproximando a população desse novo momento para o setor turístico local.

A participação em feiras como o Travel Next é vista como estratégica para o desenvolvimento econômico e turístico de Sabará. Ao divulgar suas belezas e tradições para o Brasil, o município aposta no fortalecimento da imagem turística e na geração de novas oportunidades para empreendedores locais.

Tópicos relacionados:

bh

