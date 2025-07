Prefeito de Sabará faz gincana para levar fã ao camarim de Alan e Alex

Com trajetória nas principais redações de Belo Horizonte, como TV Band Minas e Portal BHAZ, além de experiência em assessoria política, Amanda Serrano colabora com o projeto de Cidades do jornal Estado de Minas, onde também já atuou no caderno de saúde Be

Os preparativos para o aniversário de Sabará já estão a todo vapor e a cidade promete um final de semana animado, com muita música e aquele clima gostoso de festa junina. E para deixar tudo ainda mais divertido, o prefeito de Sabará, Sargento Rodolfo, lançou uma gincana que vai dar a chance de um fã conhecer a dupla Alan e Alex no camarim.

Para participar é fácil: basta comentar no vídeo publicado no perfil do Instagram do prefeito e torcer para o seu comentário ser o mais curtido até as 17h deste sábado (6). O autor da mensagem mais popular vai ganhar acesso ao camarim dos cantores, além de poder tirar fotos e viver esse momento especial de pertinho.

Vale lembrar que as comemorações começam nesta sexta-feira (5), às 20h, na Praça Getúlio Vargas, com apresentações de quadrilhas. No sábado (6), a festa segue no Centro de Sabará. Às 19h, uma banda local abre a noite e, em seguida, o cantor Edson comanda o show. O encerramento fica por conta de Alan e Alex, que sobem ao palco às 21h30.