Sabará recebe espetáculo "O Felizardo" neste sábado

O Centro Cultural José da Costa Sepúlveda, no Centro Histórico de Sabará, será palco neste sábado (5), da apresentação do espetáculo “O Felizardo”, inspirado no conto dos Irmãos Grimm. A montagem do grupo mineiro Ovorini Carpintaria Cênica acontece às 16h, com entrada gratuita e acessibilidade em Libras.

Baseado na história “João da Sorte” (Hans im Glück, no original alemão), o espetáculo narra as aventuras de João, que, ao deixar o trabalho e seguir viagem para casa, decide trocar sua barra de ouro por objetos aparentemente sem valor. Em cada troca, no entanto, João encontra alegria e satisfação, levando o público a refletir sobre o desapego material e a felicidade nas pequenas coisas.

A apresentação integra o programa Diversão em Cena, promovido pela Fundação ArcelorMittal e pela Belgo Arames, e tem classificação livre, sendo recomendada para crianças a partir de 8 anos. Com duração de 60 minutos, o espetáculo combina teatro, literatura e cultura popular para toda a família.

Sediado em Sete Lagoas (MG), o grupo Ovorini Carpintaria Cênica percorre o Brasil há 15 anos com espetáculos que valorizam o imaginário popular e a tradição oral. “O Felizardo” estreou em 2016 e, em 2024, foi contemplado pelo edital Pnab Municipal (Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura), integrando as comemorações dos 15 anos da companhia.

A realização do evento conta com apoio da Prefeitura de Sabará, por meio da Secretaria de Cultura, e parceria de produtores culturais. O projeto é viabilizado pela Lei Estadual de Incentivo à Cultura de Minas Gerais, com patrocínio da Fundação ArcelorMittal, ArcelorMittal e Belgo Arames, e produção da Baruqui Produções.

Serviço

Espetáculo “O Felizardo”