Fábrica de medicamentos em Sabará tem vagas para pessoas com deficiência

Com trajetória nas principais redações de Belo Horizonte, como TV Band Minas e Portal BHAZ, além de experiência em assessoria política, Amanda Serrano colabora com o projeto de Cidades do jornal Estado de Minas, onde também já atuou no caderno de saúde Be

AS

AS

A indústria farmacêutica Hipolabor, em Sabará, vai realizar, nesta quinta-feira (12), um novo mutirão de emprego com vagas exclusivas para pessoas com deficiência (PCDs). O processo seletivo acontece das 13h às 16h, na fábrica da empresa, na BR-381, Km 12,3, no bairro Borges.

Os interessados devem preencher previamente o formulário disponível neste link e comparecer ao local no dia do evento, levando documento com foto e currículo impresso. Por se tratar de um ambiente fabril, o uso de calça e sapato fechado é obrigatório.

As vagas são para auxiliar de produção, auxiliar de almoxarifado e auxiliar administrativo, com opções de contratação imediata e formação de banco de talentos. Todas exigem Ensino Médio completo e têm jornada de trabalho de segunda a sexta-feira, das 16h47 às 1h55.

Entre os benefícios oferecidos, estão:

Café da manhã

Assistências médica e odontológica

Cesta básica

Refeitório no local

Seguro de vida

Vale-transporte

As atividades variam conforme a função. O auxiliar de produção atua na conferência de materiais e inspeção de esteiras; o auxiliar de almoxarifado precisa ter conhecimentos básicos de informática e matemática para lidar com o controle de estoques; e o auxiliar administrativo auxilia nas rotinas da equipe e organização interna.

A Hipolabor destaca que os profissionais selecionados irão trabalhar em um ambiente moderno, com equipamentos de última geração, contribuindo para o fortalecimento da indústria farmacêutica nacional.