Show do Mundo Bita chega a Sabará com entrada gratuita neste sábado

As famílias de Sabará poderão aproveitar uma tarde de muita música, diversão e aprendizado com o Show do Bita – Crescer e Aprender, que acontece neste sábado (7), às 16h, no Cine-Teatro Bandeirante.

A entrada é gratuita, com a distribuição de ingressos começando uma hora antes do espetáculo, diretamente no local. A classificação é livre e o evento conta com acessibilidade em Libras, garantindo inclusão para todos os públicos.

No palco, o Mundo Bita promete encantar crianças e adultos com um repertório de 20 músicas, que mistura sucessos clássicos e novidades.

A apresentação integra a programação do Diversão em Cena 2025, iniciativa que leva cultura e entretenimento a diversas cidades.

Serviço

Show do Bita – Crescer e Aprender