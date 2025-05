Sabará promove evento com ações gratuitas para as mães neste domingo

Sabará celebra o Dia das Mães com uma programação especial neste domingo (18). A prefeitura da cidade realiza o “Dia M – Especial Dia das Mães”, uma manhã gratuita com atividades voltadas ao bem-estar, à saúde e à valorização das mães da cidade. O evento acontecerá das 9h às 13h, na Escola Municipal Maria Célia de Freitas, no bairro Santo Antônio de Roça Grande.

Com apoio da CDL Sabará e da Casa das Marias, a ação contará com sessões de massagem, limpeza de pele, aula de zumba, exames laboratoriais, vacimóvel, atendimento do CadÚnico, apresentações culturais, rodas de conversa e oficinas infantis.

“Cuidar de quem cuida é um gesto de respeito e reconhecimento”, afirmou o prefeito Sargento Rodolfo. Segundo ele, o Dia M é um momento de carinho e alegria para homenagear quem tanto se dedica aos outros diariamente.

As inscrições são gratuitas, mas limitadas, e devem ser feitas pelo Sympla.

Serviço: Dia M – Especial Dia das Mães