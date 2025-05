Corpo de bebê encontrada morta em BH é velado em Sabrá

O corpo da bebê Giovanna Antonini Vasconcelos, de 1 ano e 11 meses, foi velado no último sábado (10), no cemitério Terra Santa, em Sabará, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. Ela foi encontrada morta dentro de um apartamento no Bairro Preto, região Centro-Sul da capital mineira, ao lado da mãe, Daniela Teixeira Antonini, de 42 anos, e da avó, Cristina Lúcia Bastos Teixeira, de 68.

Devido ao estado avançado de decomposição do corpo, o velório ocorreu com o caixão fechado.

Como os corpos foram encontrados

A Polícia Militar foi acionada pela síndica do edifício após a avó paterna da bebê expressar preocupação por não conseguir contato com a família. Funcionários do prédio relataram que não viam as moradoras desde 3 de maio. Ao chegar ao 13º andar, a síndica sentiu um forte odor e chamou a polícia. Os policiais arrombaram a porta do apartamento, que estava trancado por dentro e com todas as janelas fechadas. No local, encontraram os corpos das três mulheres e dos quatro cães sobre a cama.

O que foi encontrado no local

No quarto onde os corpos foram encontrados, havia três bandejas com carvão queimado e uma pequena churrasqueira. O apartamento estava com as janelas tapadas por papéis e exalava um cheiro forte. Não havia marcas de violência nos corpos.

Os policiais militares também encontraram uma carta deixada por Daniela, a mãe da criança, relatando que estaria passando por questões financeiras e pedindo desculpas. Moradores do edifício informaram que mãe e avó estariam com depressão.

Investigação em andamento

A Polícia Civil de Minas Gerais investiga o caso e aguarda laudos periciais para esclarecer as circunstâncias das mortes. A principal suspeita é que as mortes tenham ocorrido por intoxicação. No dia anterior à descoberta, uma moradora vizinha chamou o zelador por uma suspeita de vazamento de gás.