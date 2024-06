Com potencial de consumo de quase R$ 10 bilhões em 2024, a cidade de Ribeirão das Neves aparece entre as dez cidades mineiras com maior consumo no ano, de acordo com levantamento elaborado pelo IPC Maps.

Em 10º lugar na lista, Ribeirão das Neves, na região Metropolitana de Belo Horizonte, deve alcançar a marca de R$ 9,9 bilhões em consumo neste ano.

No total, o consumo dos municípios do estado deve bater a marca de R$ 753,6 bilhões neste ano, mais de 10% acima do ano anterior.

Hábitos de consumo

A categoria de veículo próprio, cujas despesas devem somar R$ 797,8 bilhões, comprometendo 12,5% do orçamento familiar, é a principal preferência dos consumidores, em detrimento de outros segmentos, como alimentação e bebidas no domicílio, que respondem por 11% da renda doméstica.

No ranking de consumo de Minas Gerais, as principais cidades são Belo Horizonte (R$ 115,6 bilhões), Uberlândia (R$ 34,1 bilhões) e Contagem (R$ 28,4 bilhões).

Confira o ranking de Minas Gerais, segundo o IPC Maps.