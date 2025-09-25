Secretários de Sabará buscam em Nova Lima referência em ajuste fiscal

Secretários municipais de Sabará estiveram em Nova Lima para conhecer as medidas de ajuste fiscal que vêm sendo adotadas pelo município. O encontro reuniu o secretário de Governo de Nova Lima Francisco Cançado, o secretário de Governo de Sabará, Saimon Gregório, o secretário de Planejamento, Thiago do Chapéu, as assessoras da Segov de Nova Lima, Amanda Benigno e Bianca Caroline, por intermédio de Eduardo Serrano, da HMN Consultoria LTDA.

Na reunião, foram apresentadas as ações voltadas para controle de contas, gestão de gastos e aumento de arrecadação. Nova Lima tem se destacado recentemente nesses indicadores e chegou a subir no ranking nacional de sustentabilidade fiscal, conforme divulgado em agosto pelo Estado de Minas.

Segundo Francisco, os resultados alcançados refletem a condução da atual administração. "O sucesso da gestão vem da visão do prefeito, e o mais importante é que estamos trabalhando alinhado as diretrizes do plano de governo da nossa cidade”, afirmou.

Para o secretário de Governo de Sabará, a experiência pode servir como inspiração. "Nova Lima mostrou que é possível organizar as contas e melhorar os resultados mesmo em cenários desafiadores. Nossa intenção é compreender essas práticas e avaliar como podemos adaptá-las à realidade de Sabará”, disse Saimon.



Já o secretário de Planejamento destacou o papel da gestão sabarense nesse processo. "O prefeito Sargento Rodolfo tem reforçado a importância de buscarmos soluções responsáveis para garantir o equilíbrio fiscal. Essa troca de experiências é um passo importante dentro dessa orientação”, destacou Thiago.

A visita fez parte de uma agenda de Sabará em busca de referências que possam contribuir para o equilíbrio das contas públicas do município.