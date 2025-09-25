Secretários de Sabará buscam em Nova Lima referência em ajuste fiscal

Assine
Sabará busca em Nova Lima inspiração para ajuste fiscal e equilíbrio das contas

25/09/2025 11:49 - atualizado em 25/09/2025 12:39

Reunião, intermediada pela HMN Consultoria Ltda, contou com a presença de secretários de ambas as cidades
Reunião, intermediada pela HMN Consultoria Ltda, contou com a presença de secretários de ambas as cidades crédito: Imagem: Reprodução

Secretários municipais de Sabará estiveram em Nova Lima para conhecer as medidas de ajuste fiscal que vêm sendo adotadas pelo município. O encontro reuniu o secretário de Governo de Nova Lima Francisco Cançado, o secretário de Governo de Sabará, Saimon Gregório, o secretário de Planejamento, Thiago do Chapéu, as assessoras da Segov de Nova Lima, Amanda Benigno e Bianca Caroline, por intermédio de  Eduardo Serrano, da HMN Consultoria LTDA.

Na reunião, foram apresentadas as ações voltadas para controle de contas, gestão de gastos e aumento de arrecadação. Nova Lima tem se destacado recentemente nesses indicadores e chegou a subir no ranking nacional de sustentabilidade fiscal, conforme divulgado em agosto pelo Estado de Minas.

Segundo Francisco, os resultados alcançados refletem a condução da atual administração. "O sucesso da gestão vem da visão do prefeito, e o mais importante é que estamos trabalhando alinhado as diretrizes do plano de governo da nossa cidade”, afirmou.

Para o secretário de Governo de Sabará, a experiência pode servir como inspiração. "Nova Lima mostrou que é possível organizar as contas e melhorar os resultados mesmo em cenários desafiadores. Nossa intenção é compreender essas práticas e avaliar como podemos adaptá-las à realidade de Sabará”, disse Saimon.

Já o secretário de Planejamento destacou o papel da gestão sabarense nesse processo. "O prefeito Sargento Rodolfo tem reforçado a importância de buscarmos soluções responsáveis para garantir o equilíbrio fiscal. Essa troca de experiências é um passo importante dentro dessa orientação”, destacou Thiago.

A visita fez parte de uma agenda de Sabará em busca de referências que possam contribuir para o equilíbrio das contas públicas do município.

Tópicos relacionados:

ajuste-fiscal

overflay