Nova Lima sobe no ranking nacional de sustentabilidade fiscal

Nova Lima, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, alcançou a primeira colocação em Minas Gerais no Ranking de Sustentabilidade Fiscal. No levantamento nacional, o município ficou em sexto lugar, avançando uma posição em relação ao resultado do ano passado. O estudo faz parte do Ranking de Competitividade dos Municípios, elaborado pelo Centro de Liderança Política (CLP).

A pesquisa analisou 418 cidades brasileiras com mais de 80 mil habitantes, segundo estimativa populacional do IBGE para 2024, considerando 65 indicadores relacionados à gestão pública.

O resultado foi apresentado nessa quarta-feira (27), em Brasília. Entre os convidados estava o prefeito João Marcelo Dieguez (Cidadania), que participou de um painel sobre boas práticas na administração municipal.

Na ocasião, Dieguez ressaltou que o equilíbrio fiscal tem sido fundamental para viabilizar políticas voltadas à qualidade de vida da população. Segundo ele, Nova Lima vem ampliando investimentos e conseguiu reduzir significativamente as despesas com pessoal, medida que contribuiu para reforçar a saúde financeira da cidade.

"Nosso compromisso é administrar com responsabilidade para que cada real seja revertido em melhorias concretas para a população de Nova Lima. Esse resultado mostra que estamos conseguindo equilibrar as contas, reduzir despesas e, ao mesmo tempo, ampliar investimentos em áreas essenciais, como saúde, educação e infraestrutura", afirmou o prefeito.

Um dos exemplos citados por Dieguez foi o prêmio que o município ganhou durante o Encontro Nacional de Cidades Tecnológicas. "O grande destaque foi na categoria nacional Formação da Juventude, pela criação da Escola de Programação e Robótica, que concorreu com projetos de outras cidades do país, explicou o chefe do Executivo.