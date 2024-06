Vendas no varejo crescem 0,9% em abril

Um levantamento elaborado pelo IPC Maps mostra que a cidade de Ibirité está entre as 20 cidades mineiras com maior consumo no ano de 2024.



No total, o consumo dos municípios do estado deve bater a marca de R$ 753,6 bilhões neste ano, mais de 10% acima do ano anterior.



Em 20º lugar na lista, a cidade de Ibirité deve alcançar a marca de R$ 5,3 bilhões em consumo neste ano.



Hábitos de consumo



A categoria de veículo próprio, cujas despesas devem somar R$ 797,8 bilhões, comprometendo 12,5% do orçamento familiar, é a principal preferência dos consumidores, em detrimento de outros segmentos, como alimentação e bebidas no domicílio, que respondem por 11% da renda doméstica.



No ranking de consumo de Minas Gerais, as principais cidades são Belo Horizonte (R$ 115,6 bilhões), Uberlândia (R$ 34,1 bilhões) e Contagem (R$ 28,4 bilhões).



Confira o ranking de Minas Gerais, segundo o IPC Maps.