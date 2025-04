Valadares protesta contra falta d'água e descaso de concessionária

A crise no abastecimento de água em Governador Valadares, no Vale do Rio Doce, tem mobilizado moradores e provocado protestos em diferentes pontos da cidade. Com o fornecimento comprometido em bairros como Santa Paula, Jardim do Trevo e no distrito de Santo Antônio do Pontal, a população reclama da precariedade dos serviços prestados pela concessionária Águas de Valadares e da dificuldade até para realizar tarefas básicas do dia a dia.

Nos últimos dias, a insatisfação popular tomou as ruas: manifestantes chegaram a bloquear vias com pneus em chamas para chamar atenção para o problema. “Nunca tivemos tanta falta de água como agora. Pagamos caro nas contas, mas o serviço só piora”, criticou Iranetty dos Santos, presidente da Associação de Moradores do Bairro Santa Paula.

A concessionária informou que o abastecimento foi restabelecido após reparos na rede e que, durante as interrupções, caminhões pipa foram enviados como medida emergencial. Em nota, a empresa lamentou os transtornos e afirmou estar substituindo antigas tubulações de amianto por redes mais modernas em diferentes regiões da cidade.

Crise hídrica

Apesar da normalização temporária em alguns pontos, a crise acendeu um alerta sobre a estrutura e a eficiência do serviço. As falhas têm se repetido com frequência, levantando questionamentos sobre a capacidade de resposta da Águas de Valadares e a efetividade da fiscalização do contrato de concessão firmado com o município, após o encerramento das atividades do antigo Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAAE).

No cenário político, o tema ganhou força. A Câmara Municipal aprovou um requerimento solicitando informações detalhadas sobre o contrato com a concessionária, incluindo o destino dos R$ 385 milhões pagos pela outorga, o cronograma de investimentos e a atuação dos órgãos reguladores. “Não se trata apenas de um problema isolado, mas de uma questão estrutural que precisa ser enfrentada com responsabilidade e transparência”, declarou o presidente da Casa, vereador Alê Ferraz.

A diretora do antigo SAAE, Pier Angeli, também se manifestou. Segundo ela, a empresa foi notificada pelas falhas e será cobrada quanto ao cumprimento das obrigações contratuais. Uma das mudanças anunciadas é que o atendimento telefônico da Águas de Valadares passará a ser realizado por equipes locais, para melhorar a comunicação com a população. A Agência Reguladora Intermunicipal de Saneamento (ARIS) também acompanha as denúncias, incluindo a má finalização de obras de pavimentação após intervenções na rede hídrica.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Para a população, no entanto, o sentimento é de urgência. “As tubulações vivem rompendo, os caminhões pipa não chegam quando solicitados e não recebemos orientações claras. Isso precisa ser resolvido com urgência”, reforçou Iranetty dos Santos.