Lara Santana é jornalista formada pela UniCarioca em 2022, com passagens por veículos como EM OFF e O Dia. Atualmente, produz reportagens sobre diferentes editorias, sempre com abordagem versátil, que alia apuração jornalística e linguagem acessível.

A limpeza do banheiro envolve problemas domésticos que exigem distinguir sujeira de obstrução. Quando o vaso sanitário não escoa, cobrir a louça com plástico filme é um recurso comum nas redes sociais, embora não substitua o diagnóstico nem uma ferramenta apropriada.

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A recomendação atribuída a Patricia Fernández consiste em selar a abertura com várias camadas do material para aproveitar a pressão formada. Essa divulgação não comprova eficácia consistente em diferentes modelos de vaso e tipos de entupimento.

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Como o método atua e quais são os riscos

A técnica tenta criar uma câmara de ar sobre a água para que uma variação de pressão seja transmitida ao conteúdo da bacia. O efeito depende da vedação, do desenho do vaso e do tipo de bloqueio. Não existe controle da pressão nem garantia de deslocamento da obstrução.

O filme plástico pode se soltar ou rasgar. Caso a água não tenha passagem, uma descarga adicional eleva o nível até transbordar e espalhar água contaminada. Não convém apresentar o recurso como solução universal nem recomendar acionar a descarga para testar a técnica com o vaso já cheio.

O que verificar antes de agir

A ação inicial consiste em não repetir a descarga. Se a água continuar entrando, feche o registro de alimentação quando ele for acessível e puder ser acionado sem força excessiva.

Avalie o cenário:

se o nível estiver próximo da borda, não adicione água;

se caiu um objeto sólido, não tente empurrá-lo com novas descargas;

se já utilizou desentupidor químico, evite manobras que causem respingos e avise o profissional;

se outros ralos também falharem, o problema pode estar além do vaso sanitário;

se houver vazamentos ou peças danificadas, pare as tentativas.

Para obstruções habituais, os fabricantes indicam o uso de desentupidor adequado para vaso sanitário, munido de prolongamento para vedar a saída, permitindo trabalhar com equipamento próprio para essa função.

Quando procurar ajuda especializada

Um bloqueio persistente, repetido ou associado a outros ralos exige vistoria profissional. Continuar adicionando pressão não identifica a presença de objetos, falhas na instalação ou dificuldades no encanamento.

Nunca misture água sanitária, ácidos ou outros produtos de limpeza. A mistura pode gerar reações perigosas e respingos corrosivos sem desobstruir o encanamento.

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Após qualquer intervenção, higienize as superfícies atingidas e lave as mãos. Mantenha os itens usados distantes dos acessórios de higiene pessoal.