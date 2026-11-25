Lara Santana é jornalista formada pela UniCarioca em 2022, com passagens por veículos como EM OFF e O Dia. Atualmente, produz reportagens sobre diferentes editorias, sempre com abordagem versátil, que alia apuração jornalística e linguagem acessível.

Toalhas de banho não precisam ir para a máquina de lavar logo após cada uso. A especialista Kerstin Effers, da Verbraucherzentrale NRW, explicou ao veículo "myHOMEBOOK" que a substituição pode ocorrer uma ou duas vezes por semana. Essa frequência depende diretamente da capacidade do tecido secar totalmente depois de ser utilizado.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Quando a toalha permanece em locais com pouca ventilação e continua úmida, microrganismos como bactérias e fungos se multiplicam. Esse ambiente propicia o surgimento de biofilmes, camadas onde esses germes se fixam na superfície do tecido.

Leia Mais

Frequência ideal e itens de uso frequente

Toalhas de mão e panos de lavagem corporal exigem trocas mais constantes. As toalhas para secar as mãos operam em uso quase contínuo e atendem vários moradores. Os panos corporais permanecem molhados por longos períodos.

Diante desse cenário, a recomendação prioriza o uso individual: cada pessoa da residência deve ter sua própria toalha exclusiva. O odor de mofo representa um aviso definitivo. De acordo com Effers, "um odor de mofo é em qualquer caso um sinal de alerta". Aromatizantes presentes em sabões não eliminam o problema real, apenas disfarçam o cheiro.

Cuidados na lavagem e desinfecção

Em lares normais e sem indivíduos enfermos, lavar as peças a 40 graus é suficiente. Effers recomenda realizar uma lavagem a 60 graus a cada duas semanas, ou no mínimo mensalmente, utilizando sabão em pó com alvejante. Esse procedimento combate o acúmulo de biofilmes no interior da própria máquina de lavar.

Produtos desinfetantes de lavagem não são necessários em residências comuns. Estender as peças ao ar livre sob a luz solar reduz ainda mais a presença de germes.

Pesquisas confirmam a proliferação microbiana em itens domésticos. Um estudo conduzido pelo microbiologista Charles P. Gerba, da University of Arizona, avaliou tecidos residenciais nos Estados Unidos e no Canadá. O portal futurezone.de noticiou o levantamento com base na revista "Time".

As análises laboratoriais indicaram dados específicos:

bactérias coliformes estavam presentes em 89 por cento das amostras analisadas;

a bactéria Escherichia coli surgiu em 25,6 por cento dos tecidos;

a constatação de E. coli mostrou relação direta com o intervalo entre as lavagens.

Procedimentos durante infecções

Casos de doenças contagiosas no domicílio alteram a rotina de limpeza. Roupas de cama, toalhas e panos de lavagem devem passar por higienização mais frequente, com temperatura mínima de 60 graus e sabão clareador.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Têxteis em contato com vômito ou fezes infecciosas exigem separação total do restante das peças, com lavagem exclusiva a pelo menos 60 graus.