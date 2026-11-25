Toalhas de banho: existe uma frequência certa para lavar? Especialista explica como definir a rotina de lavagem para manter a higiene no dia a dia de casa
Especialistas revelam os cuidados essenciais para manter a higiene em dia: saiba o momento certo da troca e como evitar bactérias e odores
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Toalhas de banho não precisam ir para a máquina de lavar logo após cada uso. A especialista Kerstin Effers, da Verbraucherzentrale NRW, explicou ao veículo "myHOMEBOOK" que a substituição pode ocorrer uma ou duas vezes por semana. Essa frequência depende diretamente da capacidade do tecido secar totalmente depois de ser utilizado.
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Quando a toalha permanece em locais com pouca ventilação e continua úmida, microrganismos como bactérias e fungos se multiplicam. Esse ambiente propicia o surgimento de biofilmes, camadas onde esses germes se fixam na superfície do tecido.
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Frequência ideal e itens de uso frequente
Toalhas de mão e panos de lavagem corporal exigem trocas mais constantes. As toalhas para secar as mãos operam em uso quase contínuo e atendem vários moradores. Os panos corporais permanecem molhados por longos períodos.
Diante desse cenário, a recomendação prioriza o uso individual: cada pessoa da residência deve ter sua própria toalha exclusiva. O odor de mofo representa um aviso definitivo. De acordo com Effers, "um odor de mofo é em qualquer caso um sinal de alerta". Aromatizantes presentes em sabões não eliminam o problema real, apenas disfarçam o cheiro.
Cuidados na lavagem e desinfecção
Em lares normais e sem indivíduos enfermos, lavar as peças a 40 graus é suficiente. Effers recomenda realizar uma lavagem a 60 graus a cada duas semanas, ou no mínimo mensalmente, utilizando sabão em pó com alvejante. Esse procedimento combate o acúmulo de biofilmes no interior da própria máquina de lavar.
Produtos desinfetantes de lavagem não são necessários em residências comuns. Estender as peças ao ar livre sob a luz solar reduz ainda mais a presença de germes.
Pesquisas confirmam a proliferação microbiana em itens domésticos. Um estudo conduzido pelo microbiologista Charles P. Gerba, da University of Arizona, avaliou tecidos residenciais nos Estados Unidos e no Canadá. O portal futurezone.de noticiou o levantamento com base na revista "Time".
As análises laboratoriais indicaram dados específicos:
bactérias coliformes estavam presentes em 89 por cento das amostras analisadas;
a bactéria Escherichia coli surgiu em 25,6 por cento dos tecidos;
a constatação de E. coli mostrou relação direta com o intervalo entre as lavagens.
Procedimentos durante infecções
Casos de doenças contagiosas no domicílio alteram a rotina de limpeza. Roupas de cama, toalhas e panos de lavagem devem passar por higienização mais frequente, com temperatura mínima de 60 graus e sabão clareador.
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Têxteis em contato com vômito ou fezes infecciosas exigem separação total do restante das peças, com lavagem exclusiva a pelo menos 60 graus.