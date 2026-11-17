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Amantes da jardinagem não têm desculpas para deixar de criar uma pequena horta em casa. O cultivo é totalmente possível em apartamentos de grandes cidades. Para começar, basta utilizar garrafas plásticas recicladas, um pouco de terra, sementes e paciência.

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A atividade é praticada por devoção ou pela oportunidade de colher frutas e verduras durante a temporada. Ver o desenvolvimento de uma flor ou planta sacia a paz interior, funcionando como um estímulo diário e um hábito para a rotina.

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As embalagens descartáveis atuam como vasos artesanais com condições para fazer crescer as sementes, unindo a horta à importância da reciclagem. Garrafas de água ou de refrigerantes, que costumam ser maiores, podem ficar na varanda sem risco para os pedestres, com melhor aproveitamento se estiverem protegidas.

Especialistas recomendam três opções para o plantio caseiro: morangos, tomates-cereja e pimentas.

Morangos

O morango é uma das frutas de destaque na gastronomia espanhola e plantá-lo a partir da semente requer paciência. Esse processo é lento e delicado, exigindo sementeiras bem protegidas durante os meses de inverno. O momento ideal para a semeadura ocorre na primavera ou no outono.

Na hora do plantio, a recomendação é não enterrar a coroa, deixando-a na superfície. A terra precisa permanecer úmida, evitando molhar os frutos. O cultivo aceita adubo orgânico ou compostagem, necessita de um acréscimo de potássio e demanda pelo menos seis horas diárias de luz.

Tomates-cereja

Os tomates-cereja são tomates pequenos bastante úteis para saladas. O cultivo pede um recipiente com capacidade de pelo menos 20 litros e 30 centímetros de profundidade, permitindo o pleno desenvolvimento das raízes. A floração depende de rega regular e de um mínimo de oito horas de sol por dia.

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Pimentas

As pimentas, também chamadas de guindillas, ajíes ou chiles, servem para temperar ensopados ou tacos mexicanos. O plantio exige garrafas de grandes dimensões. Para o desenvolvimento correto, a planta necessita de rega diária, boa exposição ao sol e do substrato correspondente para a terra.