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Uma laje com infiltrações em dias de chuva nem sempre precisa da remoção do revestimento antigo. Em muitos casos, aplicar borracha líquida com rolo cria uma barreira impermeável diretamente sobre a superfície. Esse produto forma uma película flexível que se molda a pequenas movimentações da base e impede a passagem da água. Pedreiros apontam que a eficiência depende das condições do piso, do impermeabilizante escolhido e da aplicação correta.

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A borracha líquida reúne compostos elastoméricos fabricados a partir de resinas acrílicas. Após a secagem completa, o material gera uma membrana contínua que bloqueia a umidade. A elasticidade ajuda a suportar variações térmicas e diminui o aparecimento de fissuras. O método permite a aplicação com rolo ou trincha sobre pisos cerâmicos firmes e compatíveis com a substância.

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Critérios para aplicar o produto

A aplicação sobre o pavimento existente exige uma base firme e um sistema de drenagem eficiente. Inicialmente, o profissional localiza a origem do vazamento e analisa o estado do piso. O revestimento precisa estar bem fixado, sem peças soltas ou partes ocas. Juntas e argamassas desgastadas devem ser restauradas, além da vedação de todas as rachaduras.

A superfície deve ficar limpa e com o nível de umidade estipulado pelo fabricante. Também é necessário checar se os ralos escoam a água sem poças. O trabalho começa com a limpeza profunda de gordura e poeira, além do nivelamento do chão. Em certas superfícies, o uso de um primer melhora a fixação da película.

Com a área pronta, a borracha líquida é espalhada com rolo adequado, respeitando o volume por metro quadrado e os intervalos de secagem. O processo pode demandar duas ou mais demãos, além de malha de reforço nas juntas. A espessura final deve garantir a proteção, pois uma aparência uniforme nem sempre assegura a vedação correta.

Erros frequentes durante o processo

aplicação do produto sobre pisos soltos ou danificados;

permanência de poças por problemas no escoamento;

uso de fórmulas incompatíveis com revestimentos esmaltados;

falta de reforço nas junções com paredes, ralos e canos;

uso de quantidade de produto menor que a indicada;

exposição da área à chuva ou ao pisoteio antes da cura total. Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

A escolha do material precisa considerar a ação do sol e da chuva, além da circulação de pedestres na laje. Certos produtos atendem apenas coberturas sem trânsito, enquanto outros exigem proteção mecânica adicional. Problemas estruturais, infiltrações persistentes ou pisos soltos demandam intervenções profundas. A avaliação profissional orienta a escolha do sistema adequado e a necessidade de testes de estanqueidade.