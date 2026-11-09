Gatos caçam aranhas dentro de casa, mas será que ajudam a manter esses visitantes longe? Veterinários explicam por que o instinto de caça pode enganar você

Lara Santana é jornalista formada pela UniCarioca em 2022, com passagens por veículos como EM OFF e O Dia. Atualmente, produz reportagens sobre diferentes editorias, sempre com abordagem versátil, que alia apuração jornalística e linguagem acessível.

Gatos perseguem e capturam aranhas dentro de casa, mas a presença dos felinos não garante um ambiente livre desses animais. Esse comportamento responde ao instinto natural de caça e não funciona como método de controle de pragas.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Os felinos mantêm padrões predatórios que se ativam diante de presas pequenas em movimento. A consultora em comportamento felino Mikel Delgado explicou à revista "Good Housekeeping" que gatos consomem aves, pequenos mamíferos, lagartixas, insetos e aranhas. A reação surge a partir dos movimentos erráticos de animais considerados acessíveis.

Leia Mais

A organização International Cat Care indica que o hábito de perseguir presas reflete a natureza da espécie. Golpear ou vigiar uma aranha não demonstra fome. Delgado recomenda canalizar essa energia por meio de brincadeiras interativas, busca de alimentos e treinos com reforço positivo, evitando incentivar a caça doméstica.

Limites da ação felina no controle de infestações

Aranhas procuram locais com abrigo, umidade e alimento, ocupando áreas inacessíveis aos animais domésticos, como frestas, forros e porões. A Universidade Estadual do Colorado adverte que a permanência dos arácnidos decorre da oferta de insetos na residência e recomenda intervenções estruturais:

aspirar teias com regularidade;

diminuir o acúmulo de objetos em depósitos e porões;

vedar frestas próximas de portas, janelas e fundações;

retirar pilhas de madeira, pedras e entulhos ao redor da moradia;

reduzir insetos que servem de presa.

Quando a presença de arácnidos persiste em níveis elevados, a orientação de Delgado envolve acionar profissionais de controle de pragas que adotem procedimentos compatíveis com animais de companhia.

Cuidados em casos de picadas

O Burke Museum aponta que poucas espécies possuem veneno perigoso para pessoas, cães ou gatos. Em geral, o arácnido ataca apenas quando se sente ameaçado ou fica preso. A veterinária Rebecca Greenstein relata que marcas avermelhadas repentinas podem indicar lesões, infecções cutâneas ou picadas de outros insetos.

Diante de acidentes com espécies não venenosas e irritações leves, Greenstein orienta aplicar compressas frias por pouco tempo, observar o local e impedir que o felino lamba a região atingida.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

A Faculdade de Medicina Veterinária e Ciências Biomédicas da Universidade Texas A&M recomenda atendimento veterinário quando a picada for confirmada, houver inchaço acentuado, dor ou quando a lesão avermelhada piorar e não apresentar melhora após 24 horas.