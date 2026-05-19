Ratos em casa? 5 dicas seguras para manter os roedores bem longe

A confirmação recente de casos graves de doenças transmitidas por roedores acende um alerta sobre os riscos que esses animais podem representar em áreas urbanas. Manter ratos e camundongos longe de casa não é apenas uma questão de higiene, mas uma medida essencial de saúde para proteger a família contra infecções e outros problemas. A boa notícia é que a prevenção continua sendo a forma mais eficaz de evitar esse tipo de ameaça.

O controle começa pela eliminação das três principais fontes de atração para essas pragas: alimento, água e abrigo. Pequenas mudanças na rotina podem criar uma barreira eficiente, tornando o ambiente doméstico menos favorável à presença desses invasores. A seguir, confira cinco estratégias seguras e práticas para manter os roedores afastados.

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Como proteger sua casa de roedores

1. Gerencie o lixo corretamente

O lixo é um dos maiores atrativos para os ratos. Por isso, use sempre lixeiras com tampas bem ajustadas, tanto dentro quanto fora de casa. Procure descartar os sacos de lixo diariamente, de preferência pouco antes do horário da coleta, evitando que fiquem expostos durante a noite na calçada.

2. Armazene os alimentos de forma segura

Não deixe comida exposta em balcões ou pias. Guarde todos os alimentos, incluindo grãos, cereais e ração para animais de estimação, em recipientes de vidro ou plástico grosso com fechamento hermético. Lembre-se de limpar migalhas e restos de comida do chão e das superfícies imediatamente após as refeições.

3. Vede todos os pontos de entrada

Ratos conseguem passar por aberturas surpreendentemente pequenas. Inspecione sua casa em busca de rachaduras em paredes, fundações e vãos ao redor de canos e fios. Use palha de aço, que eles não conseguem roer, ou argamassa para vedar esses buracos. Telas em ralos e aberturas de ventilação também são importantes.

4. Mantenha a organização dentro e fora

O acúmulo de objetos e entulho cria esconderijos perfeitos para os roedores. Mantenha quintais e garagens limpos, com a grama aparada e arbustos podados, especialmente aqueles próximos às paredes da casa. Dentro de casa, evite guardar caixas de papelão no chão por longos períodos.

5. Use métodos de controle seguros

Caso já exista uma infestação, opte por métodos que não coloquem em risco crianças e animais de estimação. Ratoeiras clássicas de pressão, quando posicionadas em locais estratégicos como cantos de paredes e atrás de móveis, são eficazes. Repelentes naturais, como algodão embebido em óleo essencial de hortelã-pimenta, podem ajudar a afastar os roedores de armários e despensas.

Adotar essas medidas preventivas é o caminho mais seguro para proteger sua casa. No entanto, em casos de infestação severa ou persistente, não hesite em procurar empresas especializadas em controle de pragas para uma solução profissional e definitiva.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.