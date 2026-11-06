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RECEITA CASEIRA

Bicarbonato com açúcar contra baratas: a mistura caseira parece simples, mas há um ponto essencial a avaliar antes de apostar nela para proteger sua casa

Truque caseiro atrai e elimina insetos em pontos estratégicos da casa; descubra a forma certa de aplicar e quando recorrer a um especialista

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Lara Santana
Lara Santana
Repórter
Lara Santana é jornalista formada pela UniCarioca em 2022, com passagens por veículos como EM OFF e O Dia. Atualmente, produz reportagens sobre diferentes editorias, sempre com abordagem versátil, que alia apuração jornalística e linguagem acessível.
06/11/2026 21:46

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Bicarbonato com açúcar contra baratas: a mistura caseira parece simples, mas há um ponto essencial a avaliar antes de apostar nela para proteger sua casa
Baratas são pragas domésticas e podem ser controladas com métodos caseiros, como a mistura de bicarbonato e açúcar. crédito: depositphotos.com / aopsan

Moradores podem aplicar uma mistura seca de bicarbonato de sódio e açúcar em pontos com circulação de baratas. A receita caseira atua como ferramenta complementar, mas especialistas alertam que a prática não substitui medidas sanitárias nem garante o fim de infestações severas.

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Como preparar e aplicar a receita caseira

A receita exige duas colheres de sopa de bicarbonato de sódio e duas colheres de sopa de açúcar. É necessário misturar os ingredientes a seco até eliminar os grumos e distribuí-los em recipientes baixos ou tampas de frascos. A água não deve entrar no preparo, pois a umidade altera a consistência e reduz a eficácia do atrativo.

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O açúcar serve como isca para atrair o inseto, que também consome o bicarbonato. Um estudo publicado em 2025 na "Journal of Basic and Applied Zoology" testou a combinação em 904 exemplares de baratas alemãs e americanas, apontando efeito inseticida em laboratório. A Universidade Virginia Tech adverte, contudo, que métodos caseiros têm pouco impacto contra colônias instaladas atrás de paredes, móveis ou eletrodomésticos.

O produto deve ficar em pontos secos, escuros e estratégicos:

  • atrás da geladeira;

  • embaixo da pia;

  • no interior baixo de armários;

  • ao redor da lixeira.

A substituição do conteúdo deve ocorrer a cada três ou quatro dias se a mistura absorver umidade, acumular sujeira ou empedrar. O pó nunca deve ficar solto em bancadas de alimentos, nem dentro de eletrodomésticos ou misturado a inseticidas e produtos ácidos. O preparado precisa permanecer fora do alcance de crianças e animais domésticos.

Medidas integradas para controle de infestações

O programa de Manejo Integrado de Pragas da Universidade da Califórnia recomenda identificar a espécie e achar os abrigos antes de agir. Medidas essenciais envolvem usar armadilhas adesivas, limpar restos de comida, armazenar mantimentos em potes vedados, consertar vazamentos e selar frestas. Matar apenas insetos visíveis não interrompe a reprodução da barata alemã, já que as fêmeas carregam cápsulas com dezenas de ovos.

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Quando a atividade persiste durante o dia, há grande circulação de ninfas ou as armadilhas capturam insetos de forma contínua, a recomendação é acionar um profissional habilitado.

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