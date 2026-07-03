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Conforto e sofisticação

Casa de praia de luxo: 5 itens que não podem faltar na decoração

De varandas gourmet a piscinas com borda infinita; veja elementos de arquitetura e design que definem as mansões em destinos como Angra dos Reis

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Ana Leitão
Ana Leitão
Repórter
Jornalista formada pela Universidade Federal de São João del-Rei (UFSJ), atua na Casa & Decoração desde abril de 2024
03/07/2026 17:01

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Casa de praia de luxo: 5 itens que não podem faltar na decoração
A integração com a paisagem natural e elementos como a piscina de borda infinita são marcos no design de casas de praia de luxo. crédito: magnific

Casas de praia de luxo, como as encontradas em destinos cobiçados como Angra dos Reis, vão muito além de um simples refúgio à beira-mar. Elas representam um estilo de vida onde arquitetura, design e tecnologia se unem para criar ambientes de máximo conforto e sofisticação. A decoração desses imóveis de alto padrão é pensada para integrar os espaços internos à paisagem externa, valorizando a natureza e o bem-estar.

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O que define uma casa de praia de luxo?

Uma casa de praia de luxo é definida pela combinação de localização privilegiada, arquitetura que integra ambientes e o uso de materiais nobres. O design de interiores prioriza o conforto, a funcionalidade e a tecnologia, criando um refúgio exclusivo que valoriza a paisagem natural ao redor.

Cinco itens essenciais na arquitetura e design

Para transformar uma casa no litoral em um verdadeiro santuário de sofisticação, alguns elementos de arquitetura e design são essenciais. Eles garantem não apenas a beleza, mas também a funcionalidade e a conexão com o ambiente praiano. Veja a seguir os cinco principais itens.

  1. Varanda gourmet e áreas de convivência
    A varanda gourmet em uma mansão no litoral funciona como uma extensão da sala de estar. Equipada com eletrodomesticos de ponta e mobiliário confortável, ela se torna o ponto central para reunir amigos e família, sempre com uma vista privilegiada para o mar ou para a natureza.

  2. Piscina com borda infinita
    Este é talvez um dos maiores símbolos de uma residência de luxo à beira-mar. A piscina com borda infinita cria uma ilusão de ótica impressionante, parecendo fundir-se com o horizonte do oceano. Além do forte apelo estético, proporciona uma experiência única de relaxamento e imersão na paisagem.

  3. Materiais naturais e acabamentos nobres
    A arquitetura praiana de alto padrão privilegia o uso de materiais que remetem à natureza. Madeira, pedras naturais, bambu e palha são aplicados em pisos, paredes e móveis para criar uma atmosfera acolhedora e elegante. Esses elementos trazem o exterior para dentro de casa de forma sofisticada.

  4. Automação residencial inteligente
    A tecnologia é uma aliada indispensável do conforto. Em uma casa de praia moderna, sistemas de automação permitem controlar iluminação, climatização, som e segurança com um simples toque no celular ou tablet. Essa praticidade garante que o foco seja apenas em aproveitar os momentos de descanso.

  5. Janelas amplas para luz e ventilação
    Um projeto de luxo prioriza a iluminação e a ventilação naturais. Janelas que vão do piso ao teto e pés-direitos altos não apenas ampliam os ambientes, como também garantem a entrada constante da brisa do mar e da luz solar. Isso reduz a necessidade de climatização artificial e fortalece a conexão com o ambiente externo.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

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