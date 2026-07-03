Casa de praia de luxo: 5 itens que não podem faltar na decoração
De varandas gourmet a piscinas com borda infinita; veja elementos de arquitetura e design que definem as mansões em destinos como Angra dos Reis
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Casas de praia de luxo, como as encontradas em destinos cobiçados como Angra dos Reis, vão muito além de um simples refúgio à beira-mar. Elas representam um estilo de vida onde arquitetura, design e tecnologia se unem para criar ambientes de máximo conforto e sofisticação. A decoração desses imóveis de alto padrão é pensada para integrar os espaços internos à paisagem externa, valorizando a natureza e o bem-estar.
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O que define uma casa de praia de luxo?
Uma casa de praia de luxo é definida pela combinação de localização privilegiada, arquitetura que integra ambientes e o uso de materiais nobres. O design de interiores prioriza o conforto, a funcionalidade e a tecnologia, criando um refúgio exclusivo que valoriza a paisagem natural ao redor.
Cinco itens essenciais na arquitetura e design
Para transformar uma casa no litoral em um verdadeiro santuário de sofisticação, alguns elementos de arquitetura e design são essenciais. Eles garantem não apenas a beleza, mas também a funcionalidade e a conexão com o ambiente praiano. Veja a seguir os cinco principais itens.
Varanda gourmet e áreas de convivência
A varanda gourmet em uma mansão no litoral funciona como uma extensão da sala de estar. Equipada com eletrodomesticos de ponta e mobiliário confortável, ela se torna o ponto central para reunir amigos e família, sempre com uma vista privilegiada para o mar ou para a natureza.
Piscina com borda infinita
Este é talvez um dos maiores símbolos de uma residência de luxo à beira-mar. A piscina com borda infinita cria uma ilusão de ótica impressionante, parecendo fundir-se com o horizonte do oceano. Além do forte apelo estético, proporciona uma experiência única de relaxamento e imersão na paisagem.
Materiais naturais e acabamentos nobres
A arquitetura praiana de alto padrão privilegia o uso de materiais que remetem à natureza. Madeira, pedras naturais, bambu e palha são aplicados em pisos, paredes e móveis para criar uma atmosfera acolhedora e elegante. Esses elementos trazem o exterior para dentro de casa de forma sofisticada.
Automação residencial inteligente
A tecnologia é uma aliada indispensável do conforto. Em uma casa de praia moderna, sistemas de automação permitem controlar iluminação, climatização, som e segurança com um simples toque no celular ou tablet. Essa praticidade garante que o foco seja apenas em aproveitar os momentos de descanso.
Janelas amplas para luz e ventilação
Um projeto de luxo prioriza a iluminação e a ventilação naturais. Janelas que vão do piso ao teto e pés-direitos altos não apenas ampliam os ambientes, como também garantem a entrada constante da brisa do mar e da luz solar. Isso reduz a necessidade de climatização artificial e fortalece a conexão com o ambiente externo.
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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.