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CASA E DECORAÇÃO

Sonha em morar na praia? 5 coisas para avaliar antes de comprar o imóvel

Do impacto da maresia na estrutura à logística do dia a dia; veja algumas dicas importantes para quem planeja trocar a cidade grande pelo litoral

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Raissa Ferri
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Raissa Ferri
Repórter
21/05/2026 15:52

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Sonha em morar na praia? 5 coisas para avaliar antes de comprar o imóvel
A vida em um imóvel no litoral exige planejamento para lidar com fatores como a maresia e a dinâmica da sazonalidade, pontos cruciais na escolha crédito: Pexels/ Jonathan Borba

A ideia de trocar o trânsito intenso da cidade pela brisa do mar ganha força para muitos brasileiros, especialmente durante feriados ou fins de semana prolongados. O sonho de ter um imóvel no litoral, no entanto, vai muito além de uma simples mudança de endereço e exige um planejamento cuidadoso para não se transformar em um problema.

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Mudar para uma cidade de praia envolve analisar fatores que não fazem parte do cotidiano de quem vive em grandes centros urbanos. Avaliar desde o impacto do clima na estrutura do imóvel até a logística do dia a dia é fundamental para garantir que a qualidade de vida realmente melhore. Antes de tomar a decisão, considere os seguintes pontos.

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1. O impacto real da maresia

A maresia não é apenas uma brisa salgada. Sua ação corrosiva acelera o desgaste de estruturas metálicas, como portões e esquadrias, e danifica aparelhos eletrônicos e eletrodomésticos. Verifique se o imóvel possui materiais resistentes, como alumínio, PVC ou aço inoxidável nas áreas expostas.

A manutenção precisará ser mais frequente. Pinturas especiais, vernizes marítimos e limpezas constantes com produtos específicos para remover o sal acumulado serão parte da rotina. Internamente, o uso de desumidificadores é muitas vezes essencial para controlar a umidade, preservar móveis e evitar o mofo.

2. Logística e infraestrutura

A vida no litoral funciona em um ritmo diferente. Avalie a distância para serviços essenciais como supermercados, hospitais, escolas e bancos. Muitas cidades praianas têm uma ótima estrutura durante a alta temporada, mas reduzem a oferta de serviços nos outros meses do ano.

Verifique também a qualidade da conexão de internet, principalmente se você trabalha de forma remota. A infraestrutura de telecomunicações pode não ser tão robusta quanto a das capitais. Além disso, investigue se há disponibilidade de serviços de manutenção especializados em combater os efeitos da maresia na região.

3. A dinâmica da sazonalidade

A vida no litoral tem dois ritmos bem distintos: a agitação da alta temporada e a calmaria da baixa. No verão e em feriados, a população da cidade pode multiplicar, resultando em trânsito, praias lotadas e filas em estabelecimentos comerciais.

Já na baixa temporada, o cenário muda para uma tranquilidade que pode beirar o isolamento. Ruas ficam vazias e muitos restaurantes e lojas fecham as portas. É importante entender com qual desses dois cenários você se identifica mais para viver o ano inteiro.

4. Custos além do valor do imóvel

O preço de um imóvel na praia é apenas o começo. Geralmente, o seguro residencial em áreas costeiras é mais caro devido aos riscos associados a fatores climáticos, como ressacas e tempestades. O Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) também pode ser elevado em municípios turísticos.

Além disso, condomínios em prédios de frente para o mar costumam ter taxas mais altas para cobrir os custos de manutenção intensiva. Some a isso os gastos recorrentes com equipamentos, como o custo de aquisição e o consumo de energia de desumidificadores, essenciais para a preservação do imóvel e dos seus bens.

5. Legislação ambiental e valorização

Antes de fechar negócio, investigue a legislação local. Muitas áreas próximas à orla são de preservação ambiental, o que impõe restrições a reformas e construções. Consulte o plano diretor da cidade na prefeitura para evitar surpresas com embargos ou multas no futuro.

Analise também o potencial de desenvolvimento da região. A chegada de novos comércios ou melhorias na infraestrutura urbana podem valorizar seu imóvel a longo prazo, transformando a compra em um bom investimento.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

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