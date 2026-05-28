Como montar uma 'sala de vinhos' ou adega em casa para impressionar
Não é preciso ter uma mansão; veja dicas para criar um espaço charmoso para guardar e degustar seus vinhos, mesmo em apartamentos pequenos
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Ter um espaço dedicado para guardar e apreciar vinhos em casa deixou de ser um luxo para poucos. Com criatividade e planejamento, é possível transformar um pequeno canto do apartamento ou uma parede ociosa em uma adega charmosa e funcional, garantindo que suas garrafas sejam armazenadas corretamente e o ambiente se torne um convite à degustação.
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O primeiro passo é escolher o local ideal. A regra de ouro para a conservação do vinho é evitar seus três principais inimigos: luz, calor e vibração. O ideal é manter a temperatura estável, preferencialmente entre 12°C e 18°C. Por isso, esqueça espaços próximos a janelas com sol direto, fornos, geladeiras ou máquinas de lavar. Um vão sob a escada, um armário embutido ou até uma parede em um corredor podem ser excelentes opções.
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Para quem vive em apartamentos, soluções verticais ajudam a otimizar o espaço sem comprometer a circulação. Prateleiras e nichos instalados na parede criam um visual moderno e funcional, mantendo as garrafas sempre à mão.
Climatizada ou não: qual a melhor escolha?
A adega climatizada é a opção mais segura para quem deseja envelhecer vinhos por longos períodos, pois controla com precisão a temperatura e a umidade, mantendo-a idealmente entre 60% e 80%. Modelos compactos, com capacidade para 12 ou 24 garrafas, se encaixam facilmente em cozinhas ou salas de estar, preservando as propriedades da bebida por muito mais tempo.
Se a ideia é armazenar rótulos para consumo em curto ou médio prazo, uma adega passiva, sem refrigeração, pode ser suficiente. O importante é garantir que as garrafas fiquem deitadas. Essa posição mantém a rolha úmida, o que impede a entrada de oxigênio e a oxidação do vinho.
Existem diversas opções de suportes e colmeias de madeira, metal ou acrílico que cumprem essa função e ainda agregam valor estético ao ambiente. A integração com a marcenaria planejada é outra alternativa que oferece um resultado sofisticado e totalmente personalizado.
Os detalhes que fazem a diferença
Para transformar o local em uma verdadeira "sala de vinhos", alguns elementos são essenciais. Uma iluminação indireta e quente cria uma atmosfera acolhedora. Dê preferência a lâmpadas de LED, que além de não emitirem calor significativo, também são livres de raios UV, prejudiciais à conservação do vinho. Além disso, ter os acessórios certos por perto torna a experiência mais completa. Considere incluir:
Um bom saca-rolhas para abrir as garrafas sem danificar a rolha.
Taças adequadas para diferentes tipos de vinho (tinto, branco, espumante).
Um decantador para aerar vinhos mais encorpados e antigos.
Marcadores de taça para evitar confusão durante uma reunião com amigos.
Um balde de gelo para manter vinhos brancos e espumantes na temperatura certa após abertos.
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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.